Brasileiro fica em 38º no Mundial Júnior de Biatlo na Alemanha

O brasileiro Fabian Wrona terminou na 38ª colocação da prova de 12,5km do Campeonato Mundial Júnior de Biatlo, que está sendo disputado em Arber, na Alemanha.
Wrona completou a prova em 46 minutos e 37 segundos e ficou a mais de cinco minutos do pódio.
Mais dois brasileiros participaram da prova. Guilherme Oliveira ficou na 114ª posição, após 1h13min56seg8 e Caio Ribeiro finalizou em 1h17min38seg9 e foi o 115º colocado entre os 116 que completaram o percurso.
Pódio
A medalha de ouro ficou com o letão Rihards Lozbers, que terminou com 38min21seg2, superando o ucraniano Taras Tarasiuk, que fez 39min15seg7 e levou a prata.
O bronze foi para o búlgaro Georgi Dzhorgov, com 41min45seg1, com 0seg2 de vantagem para o francês Nans Madelenat.