Brasil vence Venezuela e mantém invencibilidade nas Eliminatórias da Copa do Mundo de basquete masculino

Léo Meindl foi o cestinha do Brasil. FIBA / Divulgação

A seleção brasileira masculina de basquete manteve os 100% de aproveitamento nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, que acontecerá no Catar em 2027. Nesta sexta-feira (27), em Belo Horizonte, o time do técnico Aleksandar Petrovic derrotou a Venezuela, por 94 a 84, em jogo válido pelo Grupo C, que ainda tem Colômbia e Chile.

Esta foi a terceira vitória do Brasil, que venceu o Chile, na primeira janela, em Valdívia e São Paulo. Na próxima segunda-feira (2), a seleção voltará à quadra para jogar contra a Colômbia, às 19h, mais uma vez em Belo Horizonte.

O jogo

Rafa Luz deu 11 assistências. FIBA / Divulgação

O Brasil começou a partida com Rafa Luz, Georginho de Paula, Léo Meindl, Lucas Dias e Brunão e no primeiro quarto abriu 11 pontos de vantagem (28 a 17).

No segundo período, apesar da melhora venezuelana, a seleção ampliou a distância e foi para o intervalo vencendo por 15 (53 a 38).

Já no terceiro período, que ficou marcado por uma interrupção por falta de energia elétrica, o equilíbrio acabou mantendo a diferença em 15 pontos (72 a 57). Com variações nas formações, a seleção brasileira seguiu liderando, mesmo que os venezuelanos tenham reduzido a diferença.

O placar final de 94 a 84 premiou o melhor desempenho do Brasil, que marcou 15 pontos em contra-ataques contra 12 e 11 contra oito, após erros do adversário.

Cestinhas

Georginho de Paula teve boa atuação. FIBA / Divulgação

Os principais pontuadores do time brasileiro foram Léo Meindl, que marcou 25 pontos; Lucas Dias, que fez 16, além de realizara cinco assistências e apanhar cinco rebotes; Wini Silva, que fez 14 e ainda pegou cinco rebotes e Georginho de Paula, que marcou 10 e deu seis assistências.

Mesmo sem uma grande pontuação, o experiente armador Rafa Luz foi o grande maestro do Brasil. O jogador de 34 anos deu 11 assistências.