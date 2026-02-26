Brasil disputa Grand Slam de Judô em Tashkent; veja horários e onde assistir

A seleção brasileira de judô volta aos tatames a partir desta sexta-feira (27) para a disputa do Grand Slam de Tashkent, no Uzbequistão. A segunda etapa do calendário da Federação Internacional de Judô (IJF) vai contar com 370 atletas de 39 países, dentre eles 15 brasileiros, valendo até 1000 pontos no ranking mundial.
— Esses eventos servem de seletiva para o Campeonato Mundial (em outubro). É mais uma competição para a nossa análise. São preparatórias para formar a melhor seleção possível para o Mundial em Baku — comenta Antônio Carlos Pereira, o Kiko, técnico da seleção masculina, que estará acompanhado de Andrea Berti e Leandro Guilheiro.
Na lista de 15 judocas brasileiros, que participarão do Grand Slam, são nove homens e seis mulheres. O Pinheiros (SP) teve cinco relacionados, seguido pelo Flamengo (RJ), com três, e pela Sogipa (RS), com dois.
Uma ausência será o meio-pesado Leonardo Gonçalves, bronze por equipes nos Jogos de Paris em 2024. Segundo informou a Confederação Brasileira de Judô (CBJ), o atleta da Sogipa foi cortado por motivos de saúde.
Confira a lista de convocados:
Feminino
- 52 kg — Gabriela Conceição (Minas Tênis Clube-MG)
- 57 kg — Bianca Reis (Pinheiros-SP)
- 57 kg — Jéssica Lima (Sogipa-RS)
- 78 kg — Beatriz Freitas (Pinheiros-SP)
- 78 kg — Karol Gimenes (Flamengo-RJ)
- +78kg — Giovanna Santos (Flamengo-RJ)
Masculino
- 60 kg — Michel Augusto (Sesi-SP)
- 60 kg — Roger Pereira (Pinheiros-SP)
- 66 kg — Ronald Lima (Pinheiros-SP)
- 73 kg — Guilherme de Oliveira (Paineiras do Morumby-SP)
- 73 kg — Jeferson Santos Júnior (Projeto Olhar Futuro-SP)
- 81 kg — Gabriel Falcão (Instituto Reação-RJ)
- 90kg — Rafael Macedo (Sogipa-RS)
- 90kg — Marcelo Gomes (Flamengo-RJ)
- 100kg — Giovani Ferreira (Pinheiros-SP)
Confira o calendário do Grand Slam de Tashkent
Sexta-feira (27)
- Categorias: 48 kg, 52 kg e 57 kg feminino; 60 kg e 66 kg masculino
Sábado (28)
- Categorias: 63 kg e 70 kg feminino; 73 kg e 81 kg masculino
Domingo (1º)
- Categorias: 78 kg e +78 kg feminino; 90 kg, 100 kg e +100 kg masculino
Onde assistir e horários:
Sexta-feira e Sábado
- Preliminares 2h30 e Finais 9h (de Brasília)
Domingo
- Preliminares 3h e Finais 9h (de Brasília)
** A Judo TV transmitirá as preliminares e as finais.
*** SporTV, Judo TV, Time Brasil e Cazé TV transmitirão as finais.