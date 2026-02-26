Brasil assegura ao menos dois bronzes em tradicional competição de boxe na Bulgária

O boxe brasileiro já tem duas medalhas garantidas na 77ª edição do Torneio Strandja, realizado em Sofia, na Bulgária. A competição é o evento de de boxe amador mais antigo da Europa e um dos mais tradicionais do mundo.
Nesta quinta-feira (26), a campeã mundial Rebeca Lima confirmou seu favoritismo e se classificou para as semifinais da categoria até 60 kg. Em uma luta complicada, ela venceu a cazaque Viktoriya Grafeyeva, por decisão dividida (3 a 2) dos árbitros.
Com a vaga na semifinal, a carioca tem ao menos um bronze assegurado, assim como Viviane Pereira, que na divisão até 70 kg. A brasiliense venceu Bakyt Seidish, do Cazaquistão, por 5 a 0, e também é semifinalista.
Yuri Falcão e Kaian Reis nas quartas de final
Vice-campeão mundial da categoria até 65 kg, Yuri Falcão garantiu um lugar nas quartas de final. O capixaba derrotou o cazaque Ilya Kalinin, por decisão unânime, e agora vai enfrentar o uzbeque Abdulloh Madaminov.
Outro que passou às quartas foi o baiano Kaian Reis, que venceu o irlandês Terry McEntee, também pode decisão unânime. Agora, ele vai encarar o alemão Magomed Schachidov em busca de vaga nas semifinais da categoria até 70 kg.
Derrotas brasileiras
Mas o Brasil também sofreu eliminações. A mineira Ana Lívia Vicente perdeu para a cazaque Anel Jakysh, nas quartas de final da categoria até 54 kg.
O paulista Thauan Silva, na categoria 70 kg, foi derrotado pelo uzbeque Shavkatton Boltaev, nas oitavas de final.
Nas quartas de final da divisão até 57 kg feminino, Jéssica Coutinho foi superada pela irlandesa Michaela Walsh, por decisão unânime, assim como Haziel Santos, nos 65 kg feminino, diante de Grainne Walsh, também da Irlanda.
Confira as lutas dos brasileiros na sexta-feira:
Quartas de final:
- 60 kg - Luiz Gabriel Oliveira x Salim Ellis-Bey (EUA)
- 65 kg - Yuri Falcão x Abdulloh Madaminov (UZB)
- 70 kg - Kaian Reis x Magomed Schachidov (ALE)
- 80 kg - Wanderley Pereira x Javokhir Ummataliev (UZB)
- 90 kg - Isaías Filho x Turabek Khabibullaev (UZB)
- +90 kg - João Vítor Silva x Damar Thomas (ING)
