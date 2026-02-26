Botafogo vence o Nacional Potosí e avança na pré-Libertadores

Sem os 4 mil metros de altitude de Potosí, o Botafogo mostrou sem muito esforço sua superioridade sobre o Nacional Potosí. Depois de perder na ida por 1 a 0, nesta quarta-feira, no Estádio Nilton Santos, precisou de 45 minutos para virar o agregado e vencer por 2 a 0 e avançar para a terceira fase da pré-Libertadores. Danilo, com um gol e uma assistência para Alex Telles, foi o destaque da classificação.
A estratégia do Botafogo era clara: colocar o Nacional nas cordas e virar o agregado ainda na primeira etapa. E deu certo, quando com quatro minutos Alex Telles abriu o placar e aos 48, Danilo marcou o segundo gol. O placar no Rio de Janeiro poderia até ser mais elástico, se não fosse as duas bolas na trave de Vitinho e Barboza. No segundo tempo, o time carioca criou uma tensão desnecessária para o torcedor, mas conseguiu suportar a pressão boliviana e sair com a classificação.
O Botafogo começou no ataque. Sem a altitude boliviana, o time teve fôlego desde o primeiro minuto e empurrou o Nacional. Logo com 44 segundos, Vitinho carimbou a trave, depois, o lateral bateu cruzado e acertou novamente a baliza. A estratégia funcionou com quatro minutos, quando Danilo fez belo lançamento para Alex Telles sair na cara do gol e abrir o placar.
A pressão botafoguense seguiu e desta vez foi Barboza a ser parado pelo travessão. Na reta final, o time carioca começou a abusar dos erros de passes, até que conseguiu costurar uma boa trama e passar à frente do agregado. Montoro cobrou falta na área, Barboza cabeceou para o meio, a defesa do Nacional cortou mal e Danilo aproveitou para balançar as redes, aos 48 minutos.
No segundo tempo, o Nacional foi quem esboçou uma reação. Saindo mais para o jogo, foi tirando proveito da desatenção botafoguense e levou perigo em cabeçada de Restrepo, defendido por Léo Linck. Depois, Barboza saiu errado e Villalba arriscou de longe e para sorte do time carioca, a bola explodiu na trave e não teve ninguém do time boliviano para pegar o rebote.
Com o passar do tempo, o Botafogo foi recuando e criando um clima de tensão desnecessário para o torcedor. O Nacional tinha a posse de bola tranquila e rondava a área de Léo Linck. A alternativa do time carioca era o contra-ataque, principalmente com Artur, mas isolado pouco conseguiu produzir. Na reta final, o Nacional subiu o tom, mas nada que ameaçasse a classificação carioca. Após o apito final, foi um misto de vaias e aplausos vindo das arquibancadas.
O Botafogo agora vira a chave para o segundo jogo da semifinal da Taça Rio, diante do Boavista, no sábado, às 19h30, também no Nilton Santos. O time defende uma vantagem de 2 a 0, construída no jogo de ida.
FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO 2 X 0 NACIONAL POTOSÍ-BOL
BOTAFOGO - Léo Linck; Mateo Ponte (Justino), Bastos e Alexander Barboza; Vitinho, Newton, Danilo e Alex Telles; Barrera (Artur), Matheus Martins (Arthur Cabral) e Montoro (Joaquín Correa). Técnico: Martín Anselmi.
NACIONAL POTOSÍ - Galindo; Baldomar (Schneider Penã), Restrepo, Demiquel e Orellana (Torrico); Azoque, Hoyos e Rojas (Maxi Núñez); Wilan Álvarez (Villalba), Solis e Otormin (Pavia). Técnico: Leonardo Eguez.
GOLS - Alex Telles, aos quatro, Danilo, aos 48 minutos do primeiro tempo.
CARTÕES AMARELOS - Mateo Ponte, Alex Telles, Solis, Maxi Núñez, Pavia e Orellana.
ÁRBITRO - Piero Maza (CHI).
RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.
LOCAL - Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).