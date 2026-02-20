Esportes

Perspectivas

Bortoleto elogia progresso da Audi na F-1 e se diz ansioso para GP da Austrália: "Animador"

Gabriel Bortoleto e Nico Hülkenberg totalizaram cerca de 350 voltas cada nos testes da Audi no Bahrein.

Estadão Conteúdo

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS