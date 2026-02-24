Esportes

Má fase interminável

Bia Haddad Maia perde na estreia e é eliminada do WTA 500 de Mérida

Após derrota para a britânica Katie Boulter, Bia acumula seis derrotas em sete partidas disputadas na temporada.

Estadão Conteúdo

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS