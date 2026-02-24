Atlético de Madrid x Club Brugge ao vivo pela Champions League; acompanhe

Atlético de Madrid e Club Brugge se enfrentam nesta terça-feira (24), às 14h45min, pelos playoffs das oitavas de final da Champions League. O jogo de ida acabou empatado em 3 a 3. Quem vencer, garante a vaga nas oitavas de final. O jogo ocorre no Estádio Metropolitano, em Madri, na Espanha.
Acompanhe o jogo em tempo real abaixo.
Acompanhe Atlético de Madrid x Club Brugge em tempo real
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲