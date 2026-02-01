Atlético de Madrid chega a acordo com Atalanta para contratar Ademola Lookman

O Atlético de Madrid anunciou neste domingo que chegou a um acordo com a Atalanta para contratar o atacante nigeriano Ademola Lookman, que já está na capital espanhola para passar por exames médicos antes de assinar.
"O acordo está pendente apenas dos exames médicos e da formalização do contrato", informou o Atlético, concretizando assim a chegada de seu primeiro reforço na atual janela de transferências, após três saídas de jogadores no mesmo período.
Lookman, que recentemente defendeu a Nigéria na Copa Africana de Nações, queria deixar a Itália no final da temporada 2023/2024, na qual brilhou e ajudou a Atalanta a conquistar o título da Liga Europa marcando três gols na final contra o Bayer Leverkusen.
As pretensões econômicas do clube de Bérgamo, de mais de 35 milhões de euros (R$ 217,7 milhões na cotação atual), segundo a imprensa italiana, foi um entrave para a saída do jogador de 28 anos até este acordo com o Atlético.
Lookman, que antes da Atalanta teve passagens por Everton, RB Leipzig e Fulham, chega para reforçar o clube 'colchonero' depois da saída do italiano Giacomo Raspadori, negociado justamente com a 'Dea'.
Na Liga dos Campeões, o Atlético vai disputar em fevereiro o playoff de acesso às oitavas de final contra o Brugge, da Bélgica.
* AFP