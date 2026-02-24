As cinco ligas esportivas que pagam os salários mais altos do mundo

Entre todas as ligas esportivas do mundo, as dos Estados Unidos estão entre as que melhor pagam seus atletas. São bilhões de dólares arrecadados por ano, e os jogadores se beneficiam disso, com uma minoria recebendo salários muito acima da média.
A NBA, liga norte-americana de basquete, lidera a lista de média salarial, em levantamento feito na temporada 2024/2025, pelo site topendsports, que leva em conta a media salarial dos jogadores por meio de fontes oficiais das ligas e da mídia esportiva especializada.
A NBA teve uma média salarial de U$ 11,9 milhões. Apesar de não ser a liga que mais arrecada, posto que pertence à NFL, são menos equipes e jogadores para dividir o valor arrecadado. A NBA conta com 450 vagas ativas, enquanto a NFL chega a mais de 1,7 mil.
No segundo lugar da lista está a MLB, a principal liga de beisebol do mundo, com média salarial de US$ 4,6 milhões. Ainda aparecem no top 5 a NHL, liga de hóquei no gelo, com U$ 3,5 milhões, e a NFL, liga de futebol americano, com média de U$ 2,7 milhões.
E o futebol?
O futebol está entre os esportes que melhor pagam os atletas, mas a média salarial não é tão alta. Nomes como Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr, e Messi, do Inter Miami, estão entre os maiores salários do mundo, mas as ligas em que atuam não pagam, em média, valores tão altos.
A Premier League é a que consegue competir com as ligas dos Estados Unidos em média salarial. A primeira divisão inglesa ocupa o terceiro lugar em média salarial, com U$ 4,1 milhões em 2024/2025.
Cinco ligas com maior média salarial em 2024/2025
- NBA - U$ 11,9 milhões
- MLB - U$ 4,6 milhões
- Premier League - U$ 4,1 milhões
- NHL - U$ 3,5 milhões
- NFL - U$ 2,7 milhões
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