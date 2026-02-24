As cinco ligas esportivas que pagam os salários mais altos do mundo

NBA está entre as ligas que melhor pagam seus jogadores. JUAN OCAMPO / NBAE / GETTY IMAGES / GETTY IMAGES VIA AFP

Entre todas as ligas esportivas do mundo, as dos Estados Unidos estão entre as que melhor pagam seus atletas. São bilhões de dólares arrecadados por ano, e os jogadores se beneficiam disso, com uma minoria recebendo salários muito acima da média.

A NBA, liga norte-americana de basquete, lidera a lista de média salarial, em levantamento feito na temporada 2024/2025, pelo site topendsports, que leva em conta a media salarial dos jogadores por meio de fontes oficiais das ligas e da mídia esportiva especializada.

A NBA teve uma média salarial de U$ 11,9 milhões. Apesar de não ser a liga que mais arrecada, posto que pertence à NFL, são menos equipes e jogadores para dividir o valor arrecadado. A NBA conta com 450 vagas ativas, enquanto a NFL chega a mais de 1,7 mil.

No segundo lugar da lista está a MLB, a principal liga de beisebol do mundo, com média salarial de US$ 4,6 milhões. Ainda aparecem no top 5 a NHL, liga de hóquei no gelo, com U$ 3,5 milhões, e a NFL, liga de futebol americano, com média de U$ 2,7 milhões.

E o futebol?

O futebol está entre os esportes que melhor pagam os atletas, mas a média salarial não é tão alta. Nomes como Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr, e Messi, do Inter Miami, estão entre os maiores salários do mundo, mas as ligas em que atuam não pagam, em média, valores tão altos.

A Premier League é a que consegue competir com as ligas dos Estados Unidos em média salarial. A primeira divisão inglesa ocupa o terceiro lugar em média salarial, com U$ 4,1 milhões em 2024/2025.

Cinco ligas com maior média salarial em 2024/2025

NBA - U$ 11,9 milhões MLB - U$ 4,6 milhões Premier League - U$ 4,1 milhões NHL - U$ 3,5 milhões NFL - U$ 2,7 milhões