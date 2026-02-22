Mais de 22 horas depois do início da semifinal, argentino vence de virada e está na decisão do Rio Open

Etcheverry comemora vaga na final. Fotojump / Divulgação/Rio Open

O segundo finalista do Rio Open é o argentino Tomás Etcheverry, que venceu um interminável jogo diante do tcheco Vít Kopřiva. O confronto, que teve início às 17h do sábado (21), chegou ao fim na tarde deste domingo (22), após duas interrupções.

Agora, depois de um descanso, Tomás vai enfrentar na decisão o chileno Alejandro Tabilo, que pela manhã derrotou o peruano Ignacio Buse na outra semifinal. O jogo começará após a final de duplas entre os brasileiros João Fonseca e Marcelo Melo e a parceria do alemão Constantin Frantzen e do holandês Robin Haase.

Semifinal interminável

A semifinal entre Etcheverry e Kopřiva foi inicialmente interrompida no sábado por causa da chuva cerca de 50 minutos depois de começar. Os dois jogadores esperaram por quatro horas e meia até a organização definir pela suspensão definitiva.

O jogo, então, foi remanejado para a manhã deste domingo (21). Mas a nova data e horário também tiveram problema. Com o confronto empatado em um set, o forte calor provocou nova suspensão e uma espera de quase duas horas para o recomeço.

Quando o jogo finalmente foi retomado, Etcheverry e Kopřiva foram para um tie-break, em que o argentino venceu. No final, as parciais foram de 4/6, 7/6 (7/2) e 7/6 (7/4), após três horas e 57 minutos (jogados). Entre o início do jogo, no sábado, e a conclusão neste domingo, foram 22 horas.