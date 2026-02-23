Argentino Etcheverry supera maratona e é campeão do Rio Open

Etcheverry comemora título inédito. Fotojump / Divulgação/Rio Open

Único cabeça de chave nas quartas de final do Rio Open, o argentino Tomás Etcheverry conquistou neste domingo (22) o primeiro título de sua carreira no circuito profissional de tênis.

Oitavo na lista de favoritos, ele superou uma verdadeira maratona para garantir o primeiro troféu em sua quarta final. Com parciais de 3/6, 7/6 (7/3) e 6/4, em três horas e quatro minutos.

O tcheco concluiu o game que faltava para ganhar o set inicial e o argentino ganhou o segundo no tie-break, quando a partida voltou a ser suspensa, dessa vez pelo excesso de calor e foi necessário uma nova espera de quase duas horas para que o jogo fosse retomado e Etcheverry ganhasse outro tie-break. No total, a partida durou três horas e 57 minutos.

A final começou horas depois e Alejandro Tabilo, que estava mais descansado se impôs no set inicial (6/4) e chegou a liderar o segundo em 3-2, quando Tomás Etcheverry iniciou a virada para garantir seu primeiro título no circuito, mesmo desperdiçando dois match points no último game do terceiro set.

Tabilo perdeu de virada. Fotojump / Divulgação/Rio Open

Com o título no Rio de Janeiro, Etcheverry confirma a hegemonia argentina no torneio. Em 12 edições, os hermanos levaram quatro troféus.

Ranking

A campanha no ATP 500 do Rio garante para Etcheverry um avanço de 18 posições no ranking, de onde ele sairá do 51º para o 33º lugar.

Vice-campeão, Tabilo vai subir 26 colocações e deixará a 68ª para a 42ª posição.

Premiação

O título no Rio Open rendeu para o argentino um prêmio de 461,835 mil dólares (R$ 2.391.381).

Pelo vice, Tabilo ficou com um cheque de 132,425 mil dólares (R$ 685.696).