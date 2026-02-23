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Argentino Etcheverry supera maratona e é campeão do Rio Open

Argentino enfrentou calor, adiamentos e partidas longas para vencer Tabilo na final e conquistar o ATP 500 do Rio.

André Silva

Direto do Rio de Janeiro

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