Após vencer o Rio Open, Marcelo Melo estreia com vitória em Acapulco

Zverev (E) e Melo (D) disputam alguns torneios do ano em dupla. NBO Toronto / Divulgação/ATP

Após o bicampeonato de duplas do Rio Open ao lado de João Fonseca, Marcelo Melo fez sua estreia no ATP 500 de Acapulco, no México. Em jogo encerrado na madrugada desta quinta-feira (26), o mineiro e o alemão Alexander Zverev venceram o local Santiago Gonzalez e o holandês David Pel por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 10/4, em uma hora e 25 minutos.

— Extremamente feliz com essa vitória de hoje. Eu que cheguei em Acapulco na última hora, vindo lá do Rio. Consegui jogar muito bem. O Sascha (Zverev) teve um jogo duríssimo antes, ele acabou perdendo e, mesmo assim, no compromisso, jogou a dupla e jogou bem. Então, foi uma vitória muito boa pelo esforço de ambos para poder estar pronto aqui para jogar — comentou Melo.

O brasileiro busca seu terceiro título na competição, após vencer em 2015 com o croata Ivan Dodig e em 2020 em parceria com o polonês Łukasz Kubot. Alexander foi o vencedor da edição de 2016, ao lado do irmão Mischa Zverev.