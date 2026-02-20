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Após inédito ouro olímpico, Lucas Pinheiro Braathen recebe premiação do COB 

"É um reconhecimento mais do que justo", destacou o presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Marco Laporta

André Silva

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