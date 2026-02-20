Após inédito ouro olímpico, Lucas Pinheiro Braathen recebe premiação do COB 

Lucas (C) recebendo a premiação do COB. Jonne Roriz / Divulgação/COB

O esquiador Lucas Pinheiro Braathen recebeu do Comitê Olímpico do Brasil (COB) um cheque simbólico no valor de R$ 350 mil. O atleta entrou para a história do esporte brasileiro após conquistar a primeira medalha do país nos Jogos Olímpicos de Inverno.

— É de praxe do COB premiar os vencedores com uma quantia financeira que simboliza o reconhecimento do trabalho e de todos os esforços que o atleta teve na conquista da medalha — destacou o presidente do COB, Marco Laporta, na cerimônia realizada nesta sexta-feira (20), na Casa Brasil, em Milão, na Itália.

Campeão em Milão-Cortina da prova do Slalom Gigante, uma das quatro disciplinas do Esqui Alpino, Lucas é filho de mãe brasileira e pai norueguês, morador de São Paulo na infância.

— Este cheque premia o trabalho fantástico que o Lucas fez desde que vestiu a camisa verde e amarela. Ele mostrou a sua paixão pelo país e a sua honra em representar o nosso Brasil. É um reconhecimento mais do que justo — acrescentou Laporta.

Agora, Lucas tem como objetivo ser fonte de inspiração para as próximas gerações.

— Estou muito animado para trabalhar com o COB para ajudar a nova geração que quer entrar nos esportes, que quer ser parte desta comunidade e celebrar a diversidade do nosso país. Porque isso é o valor que realmente é significante para os esportes — disse o primeiro brasileiro a conquistar uma medalha olímpica em Jogos de Inverno.