Almir Júnior conquista bronze e segundo pódio em tour na França

Almir disputou duas competições no ano e garantiu dois pódios.

Almir Júnior conquistou seu segundo pódio da temporada. Após o ouro no Meeting Indoor de Lyon, na França, o atleta da Sogipa garantiu a medalha de bronze do salto triplo no Meeting Miramas Métropole.

Em sua segunda competição em território francês, Almir saltou 16m52cm, abaixo dos 16m74cm que lhe garantiram a vitória da semana anterior.

O título em Miramas ficou com o senegalês Amath Faye, que obteve a marca de 16m79cm. A prata foi para o argelino Yasser Triki, com 16m70cm.

A competição faz parte do World Athletics Indoor Tour, na categoria Silver.





No salto com vara, Juliana Campos termina em quarto em Caen

Em Caen, também na França, Juliana Campos ficou na quarta posição do salto com vara, no Perch'Xtrem.

A brasileira 4m60cm, mesma marca da neo-zelandesa Olivia McTaggart, que ficou com o bronze por ter conseguido superar o sarrafo em um menor número de tentativas.

O primeiro lugar ficou com a francesa Marie-Julie Bonnin, com 4m70cm, a mesma da neo-zelandesa Imogen Ayris, segunda colocada.