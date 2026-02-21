Alemão e holandês serão os rivais de Fonseca e Melo na final do Rio Open

Haase (E) e Frantzen (D) serão os rivais de Fonseca e Melo. Fotojump / Rio Open/Divulgação

Os brasileiros João Fonseca e Marcelo Melo já sabem quem irão enfrentar na decisão de duplas do Rio Open. Os adversários serão o alemão Constantin Frantzen e o holandês Robin Haase, que eliminaram o argentino Guido Andreozzi e o francês Manuel Guinard por 2 a 1, parciais de 7/6 (17/15), 2/5 e 10-8.

Frantzen e Haase já disputaram duas finais no circuito. Eles foram campeões do ATP 250 de Chengdu (China) e vices do ATP 250 de Montpellier (França), ambos em 2025, ano em que chegaram às quartas de final do US Open.

O alemão Frantzen, 27 anos, jogou no tênis universitário dos EUA, pela Universidade de Baylor, e só entrou no circuito da ATP em 2023. Atualmente ele ocupa a 42ª posição no ranking mundial e com a campanha no ATP 500 do Rio está pulando para o 35º lugar. Se for campeão ele chegará ao 27º posto.

Bem mais experiente, Haase, 38 anos, está no circuito desde 2006 e acumula dois títulos de simples, ambos em Kitzbühel (Áustria) em 2022 e 2012, e 10 de duplas, sendo nove ATP 250 e apenas um ATP 500, em Roterdã (Holanda) em 2022.