Está definida a final do primeiro Grand Slam da temporada. No domingo (1º), o sérvio Novak Djokovic encara o espanhol Carlos Alcaraz na decisão do Australian Open.
A partida, entre o atual número 1 do mundo e uma das lendas do esporte, que busca seu 25º título de major, acontece às 5h30min (horário de Brasília). O jogo será realizado na Rod Laver Arena, quadra central do complexo em Melbourne.
Placar em tempo real
Para chegar à decisão, os dois tenistas precisaram enfrentar longas batalhas de cinco sets.
Na semifinal mais longa da história do grand slam australiano, Alcaraz viu o adversário Alexander Zverev sacar para o jogo, mas em partida que durou 5h27min, fechou em 3 a 2.
Na outra semifinal, Djoko eliminou o italiano Janik Sinner, e interrompeu a sequência de enfrentamentos entre os dois ídolos da nova geração.
Horário e onde assistir a Alcaraz x Djokovic
- Data: 1º/02/2026, no domingo
- Horário: 5h30min
- Onde assistir: ESPN e Disney+
