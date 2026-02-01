Alcaraz vence Djokovic, conquista Australian Open e completa Career Slam

Ler resumo

Alcaraz e seu primeiro toféu de Grand Slam. DAVID GRAY / AFP

Carlos Alcaraz é o campeão do Australian Open. O tenista espanhol, de 22 anos, venceu a batalha de gerações, contra o sérvio Novak Djokovic, 38, neste domingo (1º) por 3 sets a 1, parciais de 2/6, 6/2, 6/3 e 7/5, em três horas e dois minutos.

O título em Melbourne era o único, dos quatro Grand Slams, que Alcaraz ainda não havia conquistado. Agora, ele tem o chamado "Career Slam", já que acumula dois troféus de Roland Garros (2024 e 2025), dois de Wimbledon (2023 e 2024) e outros dois do US Open (2022 e 2025).

Aos 22 anos, o espanhol também se torna o maios jovem tenista a atingir esse feito.

O jogo

Djokovic buscava 25º Grand Slam . PAUL CROCK / AFP

Embalado pela grande semifinal que fez diante de Jannik Sinner, que era o atual bicampeão do torneio, Djokovic começou a decisão deste domingo impondo seu ritmo.

O sérvio quebrou o saque do espanhol no quarto game e abriu 3 a 1. Djoko segurou a pressão e garantiu mais um break point no oitavo game, para marcar 6 a 2, e ganhar o primeiro set, onde venceu 93% dos pontos jogados com o primeiro saque e 75% com o segundo serviço - Alcaraz só marcou dois dos 16 pontos quando recebeu.

Número 1 do mundo, o espanhol reagiu a partir do segundo set, onde foi dominante e conseguiu duas quebras de saque, no terceiro e sétimo games, para devolver o 6 a 2, com 100% dos pontos vencidos no segundo saque e apenas cinco erros não forçados contra 11, para empatar a disputa.

Alcaraz dominou o jogo a partir do segundo set. MARTIN KEEP / AFP

O terceiro set voltou a ter predomínio de Alcaraz, com quebras de saque no quinto e nono games, estabelecendo um 6 a 3. Mais uma vez, o espanhol cometeu um baixo número de erros não forçados, cinco contra 14, para virar a partida.

Disposto a vencer seu 25º Grand Slam e se isolar como o maior campeão destes torneios, entre homens e mulheres — segue empatado com a australiana Margaret Court, Djokovic resistiu o quanto pode no quarto set.

Com bons saques, o sérvio foi se sustentando no jogo, mas não conseguiu aproveitar as chances de quebra que surgiram.

Apesar de ter enfrentando uma maratona de cinco horas e 27 minutos, na semifinal diante do alemão Alexander Zverev, Carlos Alcaraz demonstrava estar melhor fisicamente, certamente com a diferença de 16 anos pesando para seu lado.