Alcaraz bate Djokovic e é campeão do Aberto da Austrália

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 1 do mundo, conquistou o Aberto da Austrália pela primeira vez neste domingo (1º), ao bater na final o veterano sérvio Novak Djokovic (N.4).

Alcaraz selou a vitória em 3 sets a 1, com parciais de 2-6, 6-2, 6-3 e 7-5, em três horas e dois minutos de jogo na Rod Laver Arena, em Melbourne.

Aos 22 anos e 272 dias, o espanhol se tornou o jogador mais jovem da história a conquistar um título em cada um dos quatro Grand Slams.

Ele já havia vencido cada um dos outros três principais torneios do circuito duas vezes: Roland Garros (2023 e 2025), Wimbledon (2023 e 2024) e US Open (2022 e 2025).

Sob os olhares de seu lendário compatriota Rafael Nadal, presente nas tribunas da Rod Laver Arena, Alcaraz impôs uma intensidade de jogo que Djokovic (16 anos mais velho) não conseguiu igualar.

"Foi uma honra jogar diante de você pela primeira vez", disse o espanhol ao receber o troféu.

O campeão também elogiou Djokovic: "Você é uma inspiração não só para mim, mas para todos os atletas. É uma honra para mim dividir o vestiário com você".

A vitória em sua primeira final em Melbourne também permitirá ao tenista espanhol consolidar sua posição como número 1 no ranking da ATP, depois que o atual campeão e número 2 do mundo, o italiano Jannik Sinner, foi eliminado nas semifinais por Djokovic.

- Sem 25º Grand Slam para Djokovic -

Novak Djokovic, que vai completar 39 anos em maio, perde assim mais uma oportunidade de se tornar o primeiro tenista da história, entre homens e mulheres, a alcançar 25 títulos de Grand Slam, continuando a dividir o recorde (24) com a australiana Margaret Court.

Convencido de que quanto mais longa a partida, maiores seriam as chances de Alcaraz vencer, o sérvio começou a final em alto nível, comparável à sua melhor época.

Implacável no saque (o espanhol conseguiu vencer apenas dois pontos no serviço adversário no primeiro set) e muito agressivo nos games de devolução, Djokovic precisou de apenas 34 minutos para fechar a primeira parcial.

Era impossível para o sérvio manter esse nível durante toda a partida, e no segundo set ele teve que depender mais do seu segundo saque, cometendo alguns erros não forçados, como uma direita cruzada que mandou para fora, dando a Alcaraz seu primeiro break point, que o espanhol não desperdiçou, tomando a iniciativa pela primeira vez e confirmando o saque para empatar a final.

- Superioridade física -

Essa quebra no terceiro game confirmou a mudança na dinâmica da partida: Alcaraz começou a encaixar seus golpes de direita, melhorou seu saque e, graças à sua velocidade, alcançou todas as bolas, contra um Djokovic que já não tinha a mesma capacidade de resposta, nem fisicamente, nem em termos de tênis.

No terceiro set, ambos os jogadores pareciam não sentir a pressão e o nervosismo e encantaram os espectadores com alguns pontos extraordinários, mas Alcaraz estava mais inteiro fisicamente e quebrou o saque de Djokovic novamente no quinto game.

Sem conseguir igualar a intensidade do espanhol, o que o levou a continuar cometendo erros não forçados (13 contra apenas quatro no primeiro set), Djokovic perdeu o terceiro set tendo seu serviço quebrado mais uma vez.

Apesar de, por vezes, dar a impressão de estar entregue, o sérvio salvou seis break points no segundo game do quarto set e lutou até o fim.

Com o placar em 4-4, apareceu o 'Djoko' que todos os fãs conhecem, levantando os braços a cada ponto ganho. Ele chegou a ter um break point para levar o jogo para o quinto set, mas Alcaraz reagiu, manteve o seu saque e pôs fim à resistência da lenda sérvia.

-- Campeões das últimas dez edições do Aberto da Austrália:

2026 - Carlos Alcaraz (ESP)

2025 - Jannik Sinner (ITA)

2024 - Jannik Sinner (ITA)

2023 - Novak Djokovic (SRV)

2022 - Rafael Nadal (ESP)

2021 - Novak Djokovic (SRV)

2020 - Novak Djokovic (SRV)

2019 - Novak Djokovic (SRV)

2018 - Roger Federer (SUI)

2017 - Roger Federer (SUI)

-- Maiores campeões do Aberto da Austrália:

1. Novak Djokovic (SRV): 10 títulos (2008, 2011-2013, 2015, 2016, 2019-2021, 2023)

2. Roger Federer (SUI): 6 títulos (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018)

Roy Emerson (AUS): 6 títulos (1961, 1963-1967)

4. Andre Agassi (EUA): 4 títulos (1995, 2000, 2001, 2003)

Ken Rosewall (AUS): 4 títulos (1953, 1955, 1971, 1972)

Jack Crawford (AUS): 4 títulos (1931-1933, 1935)

7. Mats Wilander (SUE): 3 títulos (1983, 1984, 1988)

Rod Laver (AUS): 3 títulos (1960, 1962, 1969)

Adrian Quist (AUS): 3 títulos (1936, 1940, 1948)

James Anderson (AUS): 3 títulos (1922, 1924, 1925)