Alcaraz bate Djokovic e é campeão do Aberto da Austrália

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 1 do mundo, conquistou o Aberto da Austrália pela primeira vez neste domingo (1º), ao bater na final o veterano sérvio Novak Djokovic (N.4).

Alcaraz selou a vitória em 3 sets a 1, com parciais de 2-6, 6-2, 6-3 e 7-5, em três horas e dois minutos de jogo na Rod Laver Arena, em Melbourne.

Aos 22 anos e 272 dias, o espanhol se tornou o jogador mais jovem da história a conquistar um título em cada um dos quatro Grand Slams.

Ele já havia vencido cada um dos outros três principais torneios do circuito duas vezes: Roland Garros (2023 e 2025), Wimbledon (2023 e 2024) e US Open (2022 e 2025).

Diante dos olhos de seu lendário compatriota Rafael Nadal, presente nas tribunas da Rod Laver Arena, Alcaraz impôs uma intensidade de jogo que Djokovic (16 anos mais velho) não conseguiu igualar.

A vitória em sua primeira final em Melbourne também permitirá ao tenista espanhol consolidar sua posição como número 1 no ranking da ATP, depois que o atual campeão e número 2 do mundo, o italiano Jannik Sinner, foi eliminado nas semifinais por Djokovic.

O sérvio, que vai completar 39 anos em maio, perde assim mais uma oportunidade de se tornar o primeiro tenista da história, entre homens e mulheres, a alcançar 25 títulos de Grand Slam, continuando a dividir o recorde (24) com a australiana Margaret Court.

-- Campeões das últimas dez edições do Aberto da Austrália:

2026 - Carlos Alcaraz (ESP)

2025 - Jannik Sinner (ITA)

2024 - Jannik Sinner (ITA)

2023 - Novak Djokovic (SRV)

2022 - Rafael Nadal (ESP)

2021 - Novak Djokovic (SRV)

2020 - Novak Djokovic (SRV)

2019 - Novak Djokovic (SRV)

2018 - Roger Federer (SUI)

2017 - Roger Federer (SUI)

-- Maiores campeões do Aberto da Austrália:

1. Novak Djokovic (SRV): 10 títulos (2008, 2011-2013, 2015, 2016, 2019-2021, 2023)

2. Roger Federer (SUI): 6 títulos (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018)

Roy Emerson (AUS): 6 títulos (1961, 1963-1967)

4. Andre Agassi (EUA): 4 títulos (1995, 2000, 2001, 2003)

Ken Rosewall (AUS): 4 títulos (1953, 1955, 1971, 1972)

Jack Crawford (AUS): 4 títulos (1931-1933, 1935)

7. Mats Wilander (SUE): 3 títulos (1983, 1984, 1988)

Rod Laver (AUS): 3 títulos (1960, 1962, 1969)

Adrian Quist (AUS): 3 títulos (1936, 1940, 1948)

James Anderson (AUS): 3 títulos (1922, 1924, 1925)