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Palavra de um multicampeão
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Agassi defende João Fonseca e aconselha brasileiro: "Não viver as expectativas dos outros"

Andre Agassi entregará o troféu do Rio Open e comentou sobre a carreira e expectativas de João Fonseca

André Silva

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