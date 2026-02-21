Agassi defende João Fonseca e aconselha brasileiro: "Não viver as expectativas dos outros"

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Um dos maiores nomes da história do tênis, Andre Agassi está no Rio de Janeiro para entregar o troféu ao campeão do Rio Open no domingo (22).

Ex-número 1 do mundo e dono de 60 títulos na carreira, sendo oito deles em Grand Slam, além do ouro olímpico em Atlanta em 1996, o estadunidense de 55 anos concedeu entrevista coletiva, nesta sexta-feira (20), no Jockey Clube Brasileiro, sede do ATP 500.

Entre os temas, sua relação com o Brasil. Foi em Itaparica, em 1987, que ele ganhou seu primeiro torneio em decisão contra o paulista Luiz Mattar.

O tema central foi João Fonseca. O carioca de 19 anos tem oscilado, com dois títulos conquistados no circuito, mas com resultados decepcionantes, como as eliminações nas rodadas iniciais do Rio Open, nas duas últimas temporadas.

— Foi muito bom vê-lo de novo. Ele é uma sensação, mas um ser humano ainda melhor. Muito além de sua idade. Mentalmente, emocionalmente, muito consciente do seu ambiente. É inteligente. Sempre gosto de ver alguém que eu respeito tanto na quadra quanto fora dela — disse Agassi, que esteve com Fonseca durante a última edição da Laver Cup, vencida pelo Time Mundo.

Questionado sobre a pressão e as cobranças que João Fonseca vem sofrendo e que aconselhamento ele daria ao brasileiro, o ex-número 1 do ranking por 101 semanas pediu que o carioca não vivesse as expectativas criadas por outros.

— Eu diria para João (Fonseca) encarar isso (cobranças) como um grande elogio. Também diria para ele não viver as expectativas dos outros, sua responsabilidade é tentar sempre evoluir, sabendo separar o que precisa fazer e as expectativas criadas ao seu redor.

Andre Agassi acredita que a experiência virá apenas com o tempo, mas mesmo assim diz já enxergar no brasileiro, um tenista maduro para a idade.

— Ele tem o luxo de ser jovem. Mas ele tem o "prejuízo" de ter tantas expectativas. E eu o conheço bem o suficiente para entender suas sensibilidades. Como eu disse antes, ele está emocionalmente além da sua idade. Não há razão para ele não estar melhorando cada semana — afirmou.