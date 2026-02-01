Adeus de Payton Manning e título dos Broncos: relembre o outro Super Bowl disputado no Levi's Stadium 

Broncos e Panthers se enfrentaram no Levi's Stadium. Ezra Shaw / AFP

Um Super Bowl disputado no Levi's Stadium, na cidade de Santa Clara, Califórnia, não é novidade. Em 2016, pouco mais de um ano e meio depois da sua inauguração, ele foi palco da decisão da NFL entre Denver Broncos e Carolina Panthers.

10 anos depois, o Levi's Stadium, que é a casa do San Francisco 49ers, sediará o Super Bowl LX. Em campo, no domingo (8), New England Patriots e Seattle Seahawks duelarão pelo título da temporada 2025/2026.

O jogo de 2016 foi marcante por conta da despedida do quarterback Payton Manning, um dos melhores da história da NFL. Além disso, a decisão consagrou Von Miller, com uma das maiores jogadas defensivas do futebol americano.

Uma partida para a consagração

Naquele Super Bowl, o Denver Broncos chegou com uma forte defesa para tentar derrubar o MVP da temporada, que era Cam Newton, quarterback dos Panthers. O jogo foi difícil para ele.

Logo no primeiro quarto, a defesa dos Broncos já marcou touchdown após forçar um fumble. No segundo quarto, as coisas melhoraram para a franquia de Carolina, pois responderam com um touchdown e interceptaram Manning.

Contudo, o jogo foi para o intervalo com vantagem de Denver por 13 a 7. A volta dos vestiários foi péssima para os Panthers, com erro de field goal, interceptação de Newton e mais pontos para o adversário.

Já no último quarto, a situação parecia animadora, após a defesa de Carolina forçar um fumble e ficar apenas 6 pontos atrás. No entanto, a situação desandou, quando Von Miller derrubou Newton e recuperou a posse de bola para os Broncos.

Em boa situação de campo, Manning levou o ataque próximo da end zone e C.J. Anderson correu para o touchdown do título. Final de jogo: 24 a 10 para Denver.

Show do intervalo

O show do intervalo do Super Bowl é sempre muito aguardado. No Levi's Stadium, a banda Coldplay foi a atração principal. No entanto, apresentação se tornou ainda mais especial com a presença de Beyoncé e Bruno Mars, sendo considerado um dos melhores shows da história.

