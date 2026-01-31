Wesley frustra torcida do Corinthians e troca o Al-Nassr pela Real Sociedad

Cria da base corintiana, o atacante Wesley manifestou recentemente seu desejo em voltar a defender a camisa alvinegra, mas foi anunciado neste sábado como novo reforço da Real Sociedad, que disputa a La Liga. O jogador de 20 anos chega à Espanha emprestado pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita, até o fim da temporada, com opção de compra ao término do vínculo.

"A magia de Wesley chega a San Sebastián. Bem-vindo!", anunciou o clube do País Basco neste sábado, com uma sequência de fotos do atacante no Estádio Anoeta e cumprimentando os novos companheiros de time.

"Kaixo. Estou muito feliz por estar aqui na Real, espero contribuir com gols e que possamos fazer grandes partidas e sair com grandes vitórias. Muito feliz pela oportunidade", afirmou o brasileiro, dizendo "olá" à torcida no idioma basco.

Formado na base corintiana, Wesley publicou há duas semanas em seu Instagram uma foto na Neo Química Arena com a música "Louco para voltar", de Filipe Ret, e deixou uma imagem na qual aparece beijando a camisa do Corinthians.

Questionado, o executivo de futebol do clube do Parque São Jorge, Marcelo Paz, disse que o Corinthians estava de "braços abertos" para o atacante, mas esfriou o interesse ao comentar que "não havia nenhuma abordagem" para repatriá-lo. Na quinta-feira, a agremiação alvinegra anunciou a chegada do atacante Kaio César, que vinha atuando pelo também saudita Al-Hilal.