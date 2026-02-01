Vojvoda assume responsabilidade após derrota do Santos e despista sobre Neymar

Após a derrota no clássico, o técnico Juan Pablo Vojvoda adotou discurso firme e assumiu publicamente a responsabilidade pelo momento vivido pelo Santos. Em entrevista coletiva, o treinador reconheceu o desempenho abaixo do esperado na derrota para o São Paulo por 2 a 0 e evitou transferir culpas.

"Não fizemos uma boa partida. Não estamos fazendo um início de ano como pretendíamos. Eu sou responsável, os jogadores são responsáveis, a diretoria é responsável. Aqui estamos todos juntos", afirmou o argentino, que também rechaçou qualquer sinal de divisão no clube. "Se querem encontrar um clube dividido, não é assim. Somos pessoas honestas. Posso olhar no olho de cada um."

Vojvoda foi direto ao avaliar o desempenho santista no clássico, admitindo ampla superioridade do adversário desde o início do jogo. Para ele, não houve margem para justificativas táticas ou externas, mesmo citando fatores que influenciaram o andamento da partida.

"Hoje, nos superaram desde o primeiro minuto. Não fizemos uma boa partida. O responsável é o Vojvoda e os jogadores. Eu sou o principal responsável", declarou.

Questionado sobre a sequência negativa - o Santos chegou a seis jogos sem vitória na temporada -, o comandante demonstrou confiança no elenco e garantiu acreditar plenamente em uma reação. Segundo ele, o grupo tem potencial para apresentar rendimento superior ao mostrado até agora.

"Eu me sinto muito capaz. Tenho jogadores bons. Sou um treinador de processo. Os jogadores que estão comigo vão subir de rendimento, como subiram no ano passado. Essa é a minha responsabilidade, e vou trabalhar para isso", disse.

Ao falar sobre Neymar, Vojvoda adotou tom cauteloso, mas deixou claro o peso do atacante para o momento do clube. O camisa 10 já voltou a treinar no gramado após cirurgia e vive a expectativa de retorno aos jogos.

"Precisamos muito dele. Precisa o time, precisa o clube, precisamos todos", destacou. O treinador também saiu em defesa do jogador, lembrando as dificuldades enfrentadas no fim da última temporada. "Ele jogou três, quatro partidas com o menisco lesionado. Se submeteu à cirurgia e está para voltar. Temos que compreender o atleta."