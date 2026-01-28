Vasco apresenta o colombiano Hinestroza e oficializa a contratação de Brenner

O dia foi de novidades para a torcida do Vasco. A diretoria do clube carioca atuou em duas frentes nesta quarta-feira. Primeiro apresentou o colombiano Marino Hinestroza e, na sequência, oficializou a chegada de Brenner. Os dois chegam para reforçar o setor ofensivo do técnico Fernando Diniz visando a temporada 2026.

Hinestroza concedeu a sua primeira entrevista coletiva e vai ter a missão de substituir Rayan, destaque da equipe e negociado recentemente com o Bournemouth, da Inglaterra.

Atacante de personalidade forte e que tem na velocidade o seu ponto de excelência, ele espera reeditar as boas atuações dos tempos do Atlético Nacional. "Não tenho que mudar nada. Se eu mudar, deixo de fazer o que me trouxe até aqui. Vou melhorar e isso é dentro de campo. Vou continuar fazendo o que me trouxe até aqui", afirmou o atleta.

Hinestroza assinou vínculo até dezembro de 2029. A transação que possibilitou a sua chegada (o clube adquiriu 80% dos seus direitos econômicos) gira em torno de

US$ 5 milhões (algo em torno de 30 milhões).

No embalo da vinda do atacante colombiano, o Vasco anunciou também a contratação do avante Brenner. O jogador de 26 anos aparece como o quarto reforço da temporada e estava na Udinese.

Brenner já realizou exames médicos e também assinou por quatro temporadas. No processo que envolveu a sua contratação, o atleta teve uma conversa direta com Fernando Diniz, que o convenceu a voltar ao futebol brasileiro.