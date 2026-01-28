"Um clássico que nasce da identidade de uma região": a história do duelo entre Athletic Bilbao x Real Sociedad

Athletic Bilbao leva vantagem no histórico do confronto. ANDER GILLENEA / AFP

Athletic Bilbao e Real Sociedad se enfrentam neste domingo (1°), pelo Campeonato Espanhol. O novo episódio do Deu Liga fala sobre a história do clássico que divide o País Basco e analisa o momento dos dois clubes.

Assista ao Deu Liga

