Sorteio da Champions: Real Madrid volta a encarar Benfica pelos playoffs; veja os confrontos 

Benfica e Real Madrid se reencontram pela Champions. PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

A Champions League definiu, em sorteio nesta sexta-feira (30), os oito playoffs que vão definir as equipes classificadas para a disputa das oitavas de final do torneio europeu. A grande atração fica por conta do novo duelo entre Real Madrid e Benfica, que se enfrentaram na última rodada da fase de classificação.

O jogo teve um final dramático, com triunfo dos portugueses por 4 a 2, com direito a gol de goleiro no último minuto, em resultado que tirou os merengues da classificação direta para as oitavas.

Os outros sete duelos também foram definidos. O Monaco enfrenta o PSG, o Galatasaray encara a Juventus, o Borussia Dortmund recebe a Atalanta, o Qaraba joga contra o Newcastle, Club Brugge pega o Atlético de Madrid, o Bodo/Glimt tem o mando de campo contra a Inter de Milão e o Olympiakos conta com o apoio de sua torcida contra o Bayer Leverkusen.

Assim, neste sistema de ida e volta, Real Madrid, Inter de Milão, PSG, Newcastle, Juventus, Atlético de Madrid e Bayer Leverskusen decidem esses confrontos dos playoffs do torneio europeu jogando em casa.

Anote na agenda

Os confrontos dos playoffs acontecerão em duas semanas. Os jogos de ida serão realizados entre os dias 17 e 18 de fevereiro e as partidas de volta na semana seguinte, nos dias 24 e 25 do mesmo mês.

A grande decisão da Champions League já tem data e local definidos pela Uefa para conhecer o novo campeão do continente europeu. O duelo vai ser disputado no dia 30 de maio em Budapeste, na Hungria.

Fórmula de disputa

Pelo regulamento da Champions para esta fase eliminatória, as equipes que terminaram a fase de classificação entre a nona e a 16ª colocação serão cabeças de chave no sorteio. Dessa forma, jogarão a partida de volta em casa.

O sorteio tem uma relação direta com a campanha realizada na etapa de liga, com os times divididos em pares, em oito potes diferentes: 9º e 10º, 11º e 12º, 13º e 14º, 15º e 16º, 17º e 18º, 19º e 20º, 21º e 22º, 23º e 24º.

Os times que terminaram esta fase inicial nas oito primeiras colocações confirmaram sua permanência direta nas oitavas de final. Arsenal (que teve 100% de aproveitamento em oito jogos) e Bayern de Munique já tinha garantido a vaga de forma antecipada e entraram na última rodada apenas para cumprir tabela.

Seis equipes se juntaram a eles nos jogos que definiram a ordem dos classificados. Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting e Manchester City, dono da última e oitava vaga aguardam a definição dos vencedores do playoffs para conhecer seus oponentes.

Jogos dos playoffs das oitavas da Champions

Atalanta x Borussia Dortmund

Bayer Leverkusen x Olympiakos

Juventus x Galatasay

Atlético de Madrid x Club Brugge

PSG x Monaco

Newcastle x Qarabag

Real Madrid x Benfica

Inter de Milão x Bodo/Glimt