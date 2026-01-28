Sinner e Djokovic vão à semifinal do Aberto da Austrália; Swiatek é eliminada

O tenista italiano Jannik Sinner, número 2 do mundo e atual bicampeão, se classificou nesta quarta-feira (28) para a semifinal do Aberto da Austrália, na qual vai enfrentar o sérvio Novak Djokovic (N.4), enquanto na chave feminina a surpresa foi a eliminação da polonesa Iga Swiatek.
Sinner superou o americano Ben Shelton (N.7) em três sets, com parciais de 6-3, 6-4 e 6-4, em duas horas e 23 minutos na Rod Laver Arena, em Melbourne.
Por sua vez, Djokovic contou com a sorte para avançar, já que perdia por 2 sets a 0 para Lorenzo Musetti (N.5) quando o italiano teve que abandonar a partida após sofrer uma lesão.
- Sexta semifinal consecutiva -
O retrospecto dos confrontos entre Sinner e Djokovic é equilibrado, com seis vitórias para o italiano e quatro para o sérvio, embora Sinner (14 anos mais jovem que Djokovic) tenha vencido os últimos cinco jogos, incluindo a semifinal do ano passado na Austrália: 3 sets a 1, com parciais de 6-1, 6-2, 6-7 (6/8) e 6-3.
O italiano de 24 anos, que vai disputar sua sexta semifinal de Grand Slam consecutiva, voltou a mostrar que atualmente existem poucos rivais no circuito que podem derrotá-lo.
O que não é o caso de Shelton, que estava fazendo em Melbourne um dos melhores torneios de sua carreira, mas cometeu vários erros não forçados (34 contra apenas 16 de Sinner) e não aproveitou nenhum dos quatro break points que teve na partida.
O italiano, além disso, pareceu estar melhor fisicamente, depois de sofrer com as cãibras há duas rodadas: "Vamos dia após dia. Hoje senti que estava me movimentando um pouco melhor. Eu me senti fisicamente mais forte outra vez", declarou após a vitória.
- Djokovic "sortudo" -
Sobre Djokovic, Sinner admitiu: "Todos nós sabemos o desafio que vou encarar. São para esses momentos que nós levantamos de manhã e treinamos. Ele [Djokovic] te melhora como jogador e como pessoa. Temos sorte de ainda tê-lo aqui, jogando um tênis incrível para sua idade".
Apesar do alto nível aos 38 anos e de estar em sua quinta semifinal de Grand Slam consecutiva, 'Nole' foi "muito sortudo" em seu jogo contra Musetti.
O italiano de 23 anos vencia o jogo em Melbourne com o placar de 6-4, 6-3 e 1-3 quando teve que abandonar após sentir uma lesão na coxa direita.
"Sinto muito por ele. Ele era, de longe, o jogador melhor. Eu já estava a caminho de casa hoje à noite", disse o veterano sérvio, que manteve vivo o sonho de conquistar seu 25º título de Grand Slam.
Na outra semifinal, na sexta-feira, o espanhol Carlos Alcaraz, número 1 do mundo, vai enfrentar o alemão Alexander Zverev (N.3).
Se as semifinais masculinas terão os quatro melhores jogadores do ranking, o mesmo não vai acontecer na chave feminina.
- Swiatek terá que esperar -
Após a surpresa na terça-feira com a vitória da ucraniana Elina Svitolina (N.12) sobre a americana Coco Gauff (N.3), nesta quarta-feira foi Iga Swiatek (N.2) quem deu adeus ao torneio, derrotada pela cazaque Elena Rybakina (N.5) por 7-5 e 6-1.
Swiatek terá que esperar pelo menos mais um ano para tentar colocar no currículo os quatro troféus de Grand Slam, depois de já ter sido campeã de Roland Garros (2020, 2022, 2023 e 2024), Wimbledon (2025) e do US Open (2022).
Rybakina, campeã de Wimbledon em 2022 e finalista na Austrália um ano depois, confirmou que é uma das tenistas em melhor forma nos últimos meses, depois de vencer 18 dos últimos 19 jogos, com derrota somente nas quartas de final do WTA 500 de Brisbane.
A vitória de Jessica Pegula (N.6) sobre Amanda Anisimova (N.4) no outro jogo de quartas de final disputado nesta quarta-feira também pode ser considerada uma relativa surpresa.
Em duelo 100% americano, Pegula derrotou Anisimova por 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 7-6 (7/1), e segue em busca de seu primeiro título de Grand Slam.
A programação de quinta-feira em Melbourne inclui somente as semifinais femininas: Svitolina contra a grande favorita, a bielorrussa Aryna Sabalenka, e Rybakina contra Pegula.
