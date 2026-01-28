Sinner derrota Shelton com tranquilidade e avança às semis do Aberto da Austrália

O italiano Jannik Sinner, número 2 do mundo e atual campeão do Aberto da Austrália, se classificou para as semifinais do primeiro Grand Slam da temporada ao superar nesta quarta-feira (28) o americano Ben Shelton (N. 7) por 3-0, com parciais de 6-3, 6-4 e 6-4.

Sinner, que busca o terceiro título consecutivo em Melbourne, disputará uma vaga na final contra o sérvio Novak Djokovic, que se classificou para as semifinais após a desistência do italiano Lorenzo Musetti - o italiano vencia a partida por 6-4, 6-3, 1-3 no momento em que sentiu uma lesão na perna direita.

O italiano de 24 anos voltou a demonstrar que atualmente há poucos rivais no circuito capazes de derrotá-lo. Shelton, que disputava em Melbourne um dos melhores torneios da sua carreira, não conseguiu acompanhar o ritmo de Sinner, além de ter cometido muitos erros não forçados (34 contra apenas 16 do rival).

Shelton não conseguiu converter nenhum dos quatro break-points que teve na partida, enquanto Sinner precisou apenas quebrar o serviço de Shelton uma vez por set para fechar a vitória em duas horas e 25 minutos de jogo.

Sinner, que teve problemas físicos na terceira rodada, parece em melhor forma à medida que o torneio avança. "Vamos dia a dia. Hoje senti que estava me movimentando novamente um pouco melhor, sinto que estou fisicamente mais forte outra vez", declarou após a partida.

As semifinais do primeiro Grand Slam da temporada contarão com a presença dos quatro melhores tenistas do ranking ATP: Carlos Alcaraz, líder da classificação, enfrentará o alemão Alexander Zverev (N. 3), enquanto Sinner vai encarar Djokovic, que aos 38 anos sonha em conquistar o 25º 'Major' da carreira.