Sinner vence Ben Shelton com tranquilidade e vai pegar Djokovic na semifinal do Australian Open

Sinner segue na busca pelo tri. WILLIAM WEST / AFP

O italiano Jannik Sinner, número 2 do mundo e atual bicampeão do Australian Open, se classificou para as semifinais do primeiro Grand Slam da temporada ao superar nesta quarta-feira (28) o estadunidense Ben Shelton, sétimo do ranking, por 3 a 0, com parciais de 6/3, 6/4 e 6/4, em duas horas e 23 minutos de partida.

Sinner disputará uma vaga na final contra o sérvio Novak Djokovic, que se classificou para as semifinais após a desistência do italiano Lorenzo Musetti — o italiano vencia a partida por 2 a 0 no momento em que sentiu uma lesão na perna direita.

Caso elimine o dono de 10 títulos do torneio, o italiano poderá igualar um feito do sérvio. Djokovic é o único tricampeão consecutivo na Austrália, na Era Aberta (desde 1968). Ele atingiu a marca em duas oportunidades, entre 2011 e 2013 e 2019 e 2021.

Apesar de todo o esforço, Shelton voltou a cair diante de Sinner, como já havia ocorrido em 2025, na semifinal na Austráliae nas quartas de Wimbledon.

Com a derrota, o estadunidense perde duas posições no ranking e passa a ser o número nove da classificação, superado pelo compatriota Taylor Fritz, que agora é o sétimo.

Sinner vai para a sexta semifinal seguida de Grand Slam, a oitava da carreira. Nos últimos cinco torneios deste nível ele foi finalista.