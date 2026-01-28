Sinner conquista nona vitória sobre Ben Shelton e encara Djokovic na semi do Australian Open

Jannik Sinner manteve viva a sua campanha pelo tricampeonato do Australian Open ao derrotar o americano Ben Shelton (7º) na manhã desta quarta-feira por 3 sets a 0, parciais de 6/3, 6/4 e 6/4 diante de uma Rod Laver Arena lotada, em um jogo com 2h25 de duração. Seu adversário na próxima fase já está definido e será Novak Djokovic.
O sérvio, dez vezes campeão em Melbourne, se garantiu na semifinal após desistência do italiano Lorenzo Musetti (5º), que sentiu uma lesão no músculo adutor da coxa direita, e abandonou a quadra após ter vencido os dois primeiros sets.
Já pela outra semifinal do Grand Slam australiano, o desafio vai ser entre o atual líder do ranking, o espanhol Carlos Alcaraz, e o alemão Alexander Zverev, terceiro ranqueado na relação da ATP.
Na partida desta quarta-feira, Sinner fez valer a sua supremacia sobre Shelton e derrotou o americano pela nona vez em dez confrontos. O número 2 do mundo chegou a sua 19ª vitória seguida no Australian Open e controlou o encontro durante toda a partida garantindo o triunfo de 3 sets a 0.
DJOKOVIC CONTA COM LESÃO DE RIVAL PARA AVANÇAR
Maior vencedor de títulos do Australian Open, Novak Djokovic contou com o abandono de Lorenzo Musetti (5º) para contabilizar mais uma semifinal no seu currículo. Após bater o sérvio por 6/4 e 6/3, ele precisou de atendimento médico na terceira parcial, quando estava em desvantagem por três games a um.
Surpreso com o desfecho, Djoko foi sincero ao dizer após o jogo que o seu rival deveria ter passado à fase semifinal do torneio australiano e enalteceu o adversário.
"Não sei o que dizer, a não ser que sinto muito por ele, que estava sendo, de longe, o melhor em quadra e eu estava no caminho de casa. Essas coisas acontecem no esporte e já aconteceu comigo algumas vezes", afirmou o tenista de 38 anos.