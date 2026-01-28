Sinner conquista nona vitória sobre Ben Shelton e encara Djokovic na semi do Australian Open

Jannik Sinner manteve viva a sua campanha pelo tricampeonato do Australian Open ao derrotar o americano Ben Shelton (7º) na manhã desta quarta-feira por 3 sets a 0, parciais de 6/3, 6/4 e 6/4 diante de uma Rod Laver Arena lotada, em um jogo com 2h25 de duração. Seu adversário na próxima fase já está definido e será Novak Djokovic.

O sérvio, dez vezes campeão em Melbourne, se garantiu na semifinal após desistência do italiano Lorenzo Musetti (5º), que sentiu uma lesão no músculo adutor da coxa direita, e abandonou a quadra após ter vencido os dois primeiros sets.

Já pela outra semifinal do Grand Slam australiano, o desafio vai ser entre o atual líder do ranking, o espanhol Carlos Alcaraz, e o alemão Alexander Zverev, terceiro ranqueado na relação da ATP.

Na partida desta quarta-feira, Sinner fez valer a sua supremacia sobre Shelton e derrotou o americano pela nona vez em dez confrontos. O número 2 do mundo chegou a sua 19ª vitória seguida no Australian Open e controlou o encontro durante toda a partida garantindo o triunfo de 3 sets a 0.

DJOKOVIC CONTA COM LESÃO DE RIVAL PARA AVANÇAR

Maior vencedor de títulos do Australian Open, Novak Djokovic contou com o abandono de Lorenzo Musetti (5º) para contabilizar mais uma semifinal no seu currículo. Após bater o sérvio por 6/4 e 6/3, ele precisou de atendimento médico na terceira parcial, quando estava em desvantagem por três games a um.

Surpreso com o desfecho, Djoko foi sincero ao dizer após o jogo que o seu rival deveria ter passado à fase semifinal do torneio australiano e enalteceu o adversário.