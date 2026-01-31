Sesc RJ Flamengo e Minas vencem e seguem na disputa pela liderança da Superliga feminina

Simone Lee (D) liderou o Flamengo. Paula Reis / Divulgação/Flamengo

A Superliga feminina de vôlei teve três jogos, nesta sexta-feira (30), e Sesc RJ Flamengo e Minas Tênis Clube se mantiveram nas duas primeiras posições.

O time rubro-negro venceu o Tijuca Tênis Clube por 3 a 0, parciais de 25/18, 25/21 e 27/25, após uma hora e 36 minutos de partida.

A ponteira estadunidense Simone Lee foi a principal pontuadora, com 21 acertos. Já a oposta Tainara fez 15 pontos para o líder da Superliga, que agora tem 15 vitórias em 16 jogos e soma 43 pontos.

Esta foi a 12ª derrota do Tijuca na competição. Vivian e Paula Mohr, ambas com 12 pontos, foram os destaques da equipe que é a primeira dentro da zona de rebaixamento.

Minas vence clássico contra o Praia Clube

Glayce foi um dos destaques do Minas. Felipe Deslandes / Divulgação/Minas Tênis Clube

Vice-líder, o Minas Tênis Clube recebeu o rival Praia Clube e venceu por 3 a 0, parciais de 25/23, 25/22 e 25/22.

Com 13 vitórias e duas derrotas, a equipe de Belo Horizonte soma 38 pontos e tem uma partida a menos que o Sesc RJ Flamengo.

A central Thaisa, que marcou 13 pontos, a ponteira Glayce, com 12, e a oposta russa Maria Khaletskaya, que fez 10 pontos, foram os principais nomes do Minas.

O Praia sofreu sua quinta derrotas em 15 partidas e caiu do terceiro para o quarto lugar. A ponteira estadunidense Payton Caffrey marcou 15 vezes para o time de Uberlândia.

Sesi-Bauru supera o Fluminense

Fluminense parou no Sesi-Bauru. Mailson Santana / Divulgação/Fluminense FC

O Sesi-Bauru conquistou uma importante vitória sobre o Fluminense, no Rio de Janeiro. As parciais foram 25/22, 13/25, 25/14 e 25/22.

Com o resultado, o time paulista superou o Praia Clube e agora tem 32 contra 30 pontos das mineiras. As cariocas estão em sexto, com 21, após nove vitórias e seis derrotas.

A oposta Ariane marcou 21 pontos e foi a principal jogadora do Fluminense, enquanto a oposta Bruna Moraes, com 19, foi a principal atacante do Sesi-Bauru.



