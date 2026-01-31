Esportes

Vôlei
Notícia

Sesc RJ Flamengo e Minas vencem e seguem na disputa pela liderança da Superliga feminina

Sesc RJ Flamengo lidera com 43 pontos após 15 vitórias; Minas mantém vice-liderança e Sesi-Bauru sobe para terceiro lugar.

André Silva

