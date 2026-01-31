Sem chance de Gre-Nal antes da final do Gauchão 2026; entenda o porquê

O regulamento do Gauchão 2026 está repleto de peculiaridades. Após o fim da primeira fase, foram definidos os confrontos das quartas de final, com embate entre equipes do mesmo grupo. Não há um chaveamento definido até a decisão.
Os confrontos das semifinais serão definidos com base na classificação geral. Ela levará em conta os pontos conquistados na primeira fase somado à pontuação das quartas de final.
O clube de melhor campanha entre os classificados à semi enfrentará o quarto de melhor desempenho geral. O outro duelo será entre segundo e terceiro colocados.
Os confrontos das quartas de final
- Inter x São Luiz
- Grêmio x Novo Hamburgo
- Juventude x São José
- Caxias x Ypiranga
Há chance de Gre-Nal na semifinal?
Não. O Inter fechou primeira fase com a melhor campanha, com 15 pontos. Se avançar à semifinal, terá mantida a posição, mesmo que classifique nos pênaltis. Iria a 16, não podendo ser ultrapassado pelo Juventude, que só poderia chegar a 15 pontos.
O Grêmio teve a terceira melhor campanha, com 10 pontos. Para ter Gre-Nal seria preciso o time de Luís Castro ficar na quarta posição da classificação, o que não é possível.
Isso ocorre devido ao confronto direto entre Juventude e São José. O Grêmio, se avançar, na pior das hipóteses, terá a terceira melhor campanha, já que nenhuma outra equipe classificada pode somar mais pontos do que o Tricolor.
Uma projeção: se os quatro mandantes das quartas de final passarem, as semis serão Inter x Caxias e Grêmio x Juventude.
A classificação geral
- 1º) Inter: 15pts
- 2º) Juventude: 12pts
- 3º) Grêmio: 10pts
- 4º) São José: 9pts
- 5º) Caxias: 7pts
- 6º) Ypiranga: 7pts
- 7º) São Luiz: 7pts
- 8º) Novo Hamburgo: 6pts
- 9º) Monsoon: 6pts
- 10º) Inter-SM: 5pts
- 11º) Avenida: 5pts
- 12º) Guarany-Ba: 5pts