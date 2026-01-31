Sem chance de Gre-Nal antes da final do Gauchão 2026; entenda o porquê

Gauchão chega a sua fase decisiva. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O regulamento do Gauchão 2026 está repleto de peculiaridades. Após o fim da primeira fase, foram definidos os confrontos das quartas de final, com embate entre equipes do mesmo grupo. Não há um chaveamento definido até a decisão.

Os confrontos das semifinais serão definidos com base na classificação geral. Ela levará em conta os pontos conquistados na primeira fase somado à pontuação das quartas de final.

O clube de melhor campanha entre os classificados à semi enfrentará o quarto de melhor desempenho geral. O outro duelo será entre segundo e terceiro colocados.

Os confrontos das quartas de final

Inter x São Luiz

Grêmio x Novo Hamburgo

Juventude x São José

Caxias x Ypiranga

Há chance de Gre-Nal na semifinal?

Não. O Inter fechou primeira fase com a melhor campanha, com 15 pontos. Se avançar à semifinal, terá mantida a posição, mesmo que classifique nos pênaltis. Iria a 16, não podendo ser ultrapassado pelo Juventude, que só poderia chegar a 15 pontos.

O Grêmio teve a terceira melhor campanha, com 10 pontos. Para ter Gre-Nal seria preciso o time de Luís Castro ficar na quarta posição da classificação, o que não é possível.

Isso ocorre devido ao confronto direto entre Juventude e São José. O Grêmio, se avançar, na pior das hipóteses, terá a terceira melhor campanha, já que nenhuma outra equipe classificada pode somar mais pontos do que o Tricolor.

Uma projeção: se os quatro mandantes das quartas de final passarem, as semis serão Inter x Caxias e Grêmio x Juventude.

