São Paulo reage em campo, vira sobre o Flamengo e estreia com vitória no Brasileirão

Se o técnico Hernán Crespo disse que o São Paulo joga o Campeonato Brasileiro por 45 pontos, já faltam 42. O time fez uma apresentação para reconquistar o torcedor e bateu o Flamengo por 2 a 1, de virada, no MorumBis na estreia do torneio.

A equipe tricolor não exibiu um futebol vistoso. Pelo contrário, os flamenguistas entraram em ritmo de pré-temporada, e isso já foi suficiente para equiparar e superar o São Paulo, com gol de Plata. Os são-paulinos, contudo, reagiram com bravura e disposição. O empate veio com Luciano, e a virada, com Danielzinho.

A atenção do São Paulo volta ao Paulistão, pelo qual recebe o Santos, no sábado, em busca de recuperação na tabela. Já o Flamengo enfrenta o Corinthians pela Supercopa Rei, no Mané Garrincha, em Brasília.

Crespo retomou a formação com três zagueiros e esperou o adversário no seu campo defensivo. O time carioca dominava as ações e impunha dificuldade na saída dos são-paulinos.

O Flamengo ainda conseguia encontrar espaços entre os defensores do São Paulo. Pedro saiu da área e abriu espaço para Carrascal ter a primeira chance, ao infiltrar no espaço e receber passe de Everton Cebolinha. O colombiano deixou de abrir o placar ao bater para fora.

O São Paulo não tinha o mesmo volume, mas conseguiu chegar ao ataque. Luciano recebeu lançamento de Maik e levou perigo, com finalização que triscou a trave de Rossi. O lance foi exceção em jogadas com erros de passes do time da casa.

A segunda etapa manteve o ritmo dominante do Flamengo. O atual campeão do Brasileirão abriu o placar em jogada que colocou o São Paulo na roda. Após cruzamento, Pedro encostou, de peito, para Plata dar um toque sutil e tirar de Rafael.

A reação são-paulina foi lançar-se ao ataque, ainda que sem grande organização. Mas funcionou, quando Enzo Díaz recebeu lançamento na esquerda e cruzou para Luciano, entre os zagueiros do Flamengo, cabecear para o empate.

Com o placar igualado, o São Paulo cresceu mais na partida. O time continuou a pressionar. Desta vez, Luciano que fez o cruzamento, Pulgar falhou e a bola sobrou para Danielzinho fazer o primeiro gol dele com a camisa tricolor.

O Flamengo tentou reagir, aproveitando as entradas de Arrascaeta, Bruno Henrique e Jorginho. O São Paulo segurava-se na defesa e ainda arriscava ir ao ataque. Crespo não fez mudanças até os 35 minutos do segundo tempo. Os são-paulinos denunciavam cãibras em campo.

No sexto minuto de acréscimo, o Flamengo tentou o empate. Arrascaeta cabeceou forte no canto, mas Rafael salvou o São Paulo. Os flamenguistas pediram pênalti de Alan Franco, em dividida com o uruguaio, mas não houve infração.

A chegada de Rafinha como gerente esportivo parece ter surtido efeito. Mesmo com menos qualidade que o adversário, o São Paulo não deixou de brigar na partida e foi recompensado com a vitória.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2 X 1 FLAMENGO

SÃO PAULO - Rafael; Alan Franco, Arboleda e Sabino; Maik (Cédric), Bobadilla, Danielzinho (Pablo Maia), Marcos Antônio e Enzo Díaz; Luciano (Lucas) e Calleri (Tapia). Técnico: Hernán Crespo.

FLAMENGO - Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar e Evertton Araújo (Jorginho); Gonzalo Plata, Carrascal (Bruno Henrique) e Everton Cebolinha (Samuel Lino); Pedro (Arrascaeta). Técnico: Filipe Luís.

GOLS - Plata, aos nove, Luciano aos 16, e Danielzinho, aos 25 minutos do segundo tempo.

CARTÃO VERMELHO - Jorginho (Flamengo).

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

PÚBLICO - 27.203 presentes.

RENDA - R$ 1.543.721,00.