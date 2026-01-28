São Paulo contrata consultoria independente para investigar denúncias no clube

O São Paulo anunciou nesta quarta-feira a contratação da FTI Consulting e do escritório Machado Meyer Advogados para conduzir uma investigação independente em função das denúncias recentes de quebra de integridade ligadas ao clube.

A iniciativa tem como objetivo centrar foco na apuração dos fatos para enfatizar o compromisso com a transparência dessa nova fase de governança e aprimoramento dos controles internos.

O episódio deflagrou uma grave crise no Morumbi, que culminou com o impeachment do então presidente Julio Casares, que posteriormente optou pela renúncia da função de mandatário.

A FTI Consulting vai trabalhar na apuração dos fatos, enquanto a Machado Meyer vai atuar na condução e supervisão por meio de um Comitê Independente. As duas instituições contratadas têm ampla experiência em investigações corporativas e compliance.

De acordo com Roberto Armelin, diretor da área de compliance do São Paulo, o clube busca, com essa iniciativa "realizar as investigações necessárias para elucidar todos os fatos relacionados às denúncias de quebra de integridade com mais alto padrão de qualidade e independência".

Disposto a trilhar por um caminho de transparência, Harry Massis, que assumiu após o afastamento seguido pela renúncia de Júlio Casares quer mostrar trabalho. Ele promoveu mudanças em cargos importantes, disse que vai colaborar com as investigações policiais que envolvem a agremiação e pretende até mesmo auditar contratos firmados pelo antecessor.