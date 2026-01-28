Santos busca 'virada de chave' no Brasileiro e mira Chapecoense por recuperação na temporada

Uma nova página a ser escrita. É dessa maneira que o Santos vai priorizar a sua estreia no Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira, às 20h, contra a Chapecoense, na Arena Condá, para fazer do jogo em Santa Catarina um divisor de águas neste início de temporada na Vila Belmiro.

Dono de uma campanha instável no Paulistão até aqui (tem seis pontos em cinco jogos e figura na modesta 11ª posição), o conjunto santista trabalha para construir uma trajetória completamente diferente neste início de Nacional. Pressionado pela falta de resultados, o técnico Juan Pablo Vojvoda trabalha em duas frentes para virar a chave e mudar o cenário: buscar um melhor entrosamento do elenco e também dar ênfase ao mental dos jogadores.

"Estou trabalhando com o elenco, mas também com a cabeça forte. Sou uma pessoa crítica internamente. Ano passado encerramos um momento difícil e o torcedor nos ajudou a alcançar o objetivo (evitar o rebaixamento). Temos 25 dias de trabalho (neste ano) e estamos construindo uma identidade", afirmou o treinador após o empate com o Red Bull Bragantino.

Disposto a escrever o primeiro capítulo da trajetória do Santos com um resultado positivo em Chapecó, Vojvoda quer o time focado no Brasileiro nesta quarta, e conta com a força de todo o elenco neste início de temporada. Prova disso é que para este jogo, Gabigol, o zagueiro Adônis Frias e o lateral-direito Mayke não viajaram com a delegação sob o argumento de preservá-los para o final de semana visando o clássico com o São Paulo.

"A pressão sempre vai existir e estamos fortes mentalmente", analisou o comandante que nesta terça-feira liderou um treinamento tático visando o duelo contra a Chapecoense. A boa notícia ficou por conta da volta de Barreal, recuperado de um trauma na região do quadril ele deve ser titular.

Além de posicionamento em campo e ajustes pontuais, o treinador argentino ainda aproveitou a movimentação para dar ênfase às jogadas de bola parada na tentativa de surpreender os anfitriões na disputa que será realizada na Arena Condá.

Neymar realizou o seu primeiro contato com bola desde a cirurgia no joelho esquerdo realizada no dia 22 dezembro do ano passado nesta terça. A comissão técnica não estabeleceu um prazo para o seu retorno, mas a sua presença em campo é aguardada para a primeira metade fevereiro.

Pelo lado da Chapecoense, a ordem é fazer valer o mando de campo para iniciar o Brasileirão em alta em seu retorno à elite após uma passagem de quatro anos disputando a Série B.

Sobre a partida, o técnico Gilmar Dal Pozzo deve montar um time com postura ofensiva para tentar fazer o valer o mando de campo. A tendência é que ele utilize o esquema com três zagueiros para explorar a ação dos alas.

FICHA TÉCNICA:

CHAPECOENSE X SANTOS

CHAPECOENSE - Rafael Santos; Victor Caetano, Eduardo Doma e João Paulo; Marcos Vinícius, Camilo, Rafael Carvalheira, Jean Carlos e Walter Clar; Marcinho e Italo Vargas. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

SANTOS - Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Zé Ivaldo, Luan Peres e Vinícius Lira; João Schmidt, Zé Rafael e Gabriel Menino; Rollheiser, Barreal e Lautaro Díaz. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

ÁRBITRO - Savio Pereira Sampaio (DF).

HORÁRIO - 20h.