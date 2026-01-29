Sada Cruzeiro e Goiás completam as semifinais da Copa Brasil masculina de vôlei

Oppenkoski liderou o ataque do Sada Cruzeiro. Agência i7 / Divulgação/Sada Cruzeiro

O dois últimos semifinalistas da Copa Brasil masculina de vôlei foram definidos nesta quarta-feira (28) e Sada Cruzeiro e Goiás irão se juntar a Vôlei Renata, de Campinas, e Praia Clube, de Uberlândia.

Maior vencedor da história do torneio, com oito títulos em 13 edições, o Sada Cruzeiro passou pelo Vôlei Guarulhos (SP) por 3 a 0, parciais de 25/19, 27/25 e 25/19, em jogo disputado em Contagem (MG), e que teve uma hora e 40 minutos de duração.

Com 12 acertos, o oposto Oppenkoski foi o principal pontuador do time mineiro e do jogo.

O Sada Cruzeiro vai fazer um clássico mineiro, com o Praia Clube, na semifinal.

Goiás surpreende Minas

Goiás se classificou jogando como visitante. Hedgard Moraes / Divulgação/Minas Tênis Clube

Em Belo Horizonte, a grande surpresa das quartas de final. O Minas Tênis Clube, duas vezes campeão da Copa Brasil, foi derrotado pelo Goiás por 3 a 2, parciais de 25/23, 24/26, 25/19, 17/25 e 15/13, após duas horas e 40 minutos de jogo.

O oposto André Saliba marcou 28 pontos e comandou o ataque goiano, que ainda contou com boas atuações dos centrais Victor Hugo e Juninho, que marcaram 13 e 12 pontos, respectivamente.

Pelo Minas, o oposto Abouba terminou com 13 pontos marcados.

Na semifinal, o Goiás vai enfrentar o Vôlei Renata.

Semifinais e final