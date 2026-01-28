Sabalenka x Svitolina: horário, onde assistir e quem é a favorita na semifinal do Australian Open

Aryna Sabalenka, tenista número um do mundo, enfrenta Elina Svitolina pela semifinal do Australian Open 2026. O jogo ocorre nesta quinta-feira (29), às 5h30min (horário de Brasília), na Rod Laver Arena, em Melbourne.
A bielorrussa venceu Iva Jovic na fase anterior e chegou à sua 14ª semifinal de Grand Slam. A ucraniana, que é a 12ª no ranking, desbancou a terceira colocada Coco Gauff.
Quem avança?
De acordo com André Silva, colunista de GZH, existe uma favorita, mas a zebra pode aparecer:
— O torneio tem uma clara favorita, Aryna Sabalenka. Mas o início de temporada de Elena Svitolina, que já foi campeã em Auckland esse ano e venceu os nove jogos que disputou, perdendo apenas um set, a credenciam a eliminar a número 1 do mundo.
No confronto direto, o favoritismo de Sabalenka é claro, com cinco vitórias e apenas uma derrota. O último jogo foi vencido pela bielorrussa, na semifinal do Madrid Open de 2025.
Onde assistir
A ESPN e o Disney+ transmitem a partida do Australian Open
