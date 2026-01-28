Esportes

Agenda
Notícia

Sabalenka x Svitolina: horário, onde assistir e quem é a favorita na semifinal do Australian Open

Tenistas decidem vaga na final do Grand Slam nesta quinta-feira (29), às 5h30min

Alex Torrealba

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS