Sabalenka x Rybakina: horário e onde assistir à final do Australian Open

Aryna Sabalenka e Elena Rybakina se enfrentam pela final do Australian Open 2026. O jogo ocorre neste sábado (31), às 5h30min (horário de Brasília), na Rod Laver Arena, em Melbourne.
A bielorrussa, número 1 do mundo, superou Elina Svitolina na semifinal e vai para sua 14ª final de Grand Slam. Já a ucraniana, número 5 do ranking, venceu Jessica Pegula na fase anterior e fará sua segunda final de Australian Open.
A anterior foi justamente contra Sabalenka, em 2023, sendo derrotada por 2 sets a 1. No confronto direto são 8 vitórias da bielorrussa contra 6 da ucraniana.
A última partida entre as duas foi na final do WTA Finals de 2025, com vitória de Rybakina por 2 sets a 0.
Onde assistir
A ESPN e o Disney+ transmitem a partida do Australian Open
