Sabalenka vence Svitolina e retorna à final do Australian Open

Sabalenka venceu com tranquilidade Svitolina. IZHAR KHAN / AFP

Aryna Sabalenka, líder do ranking mundial, classificou-se para a quarta final consecutiva do Australian Open ao derrotar, nesta quinta-feira (29), a ucraniana Elina Svitolina. A vitória da bielorrussa foi por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/3, em uma hora de 16 minutos de partida.

Aos 27 anos, Sabalenka enfrentará no sábado (31) a vencedora da segunda semifinal, entre a cazaque Elena Rybakina e a estadunidense Jessica Pegula, para tentar conquistar seu quinto título de Grand Slam, o terceiro em Melbourne, onde foi campeã em 2023 e 2024.

A bielorrussa também venceu o US Open em 2024 e 2025. No ano passado, ela foi derrotada na final do Australian Open pela estadunidense Madison Keys.

O jogo

Em um duelo novamente carregado de teor político, Svitolina evitou cumprimentar Sabalenka. Desde o início da guerra entre Ucrânia e Rússia (aliada da Bielorrúsia), várias jogadoras ucranianas não apertam a mão de russas ou bielorrussas.

Antes da semifinal, disputada na Rod Laver Arena, um anúncio foi exibido em um telão com a mensagem de que não haveria o cumprimento e o pedido para que os torcedores "respeitassem" a medida.

Sabalenka reservou palavras de elogio para Svitolina ao final do duelo:

— Estou super feliz com a vitória, é uma adversária realmente dura. Ela jogou um tênis incrível durante toda a semana. Mas o trabalho ainda não está feito.

A partida foi marcada por uma polêmica no início do quarto game. A número 1 do mundo foi punida por incomodar Svitolina com seus gritos, o que provocou uma longa revisão em vídeo e vaias.

Visivelmente irritada, Sabalenka perdeu o ponto, mas recuperou a compostura para quebrar o serviço da rival e abrir 3-1. A bielorrussa fechou o set em 41 minutos de domínio.

Svitolina, 31 anos, reagiu no início do segundo set e quebrou o saque de Sabalenka para abrir 2-0. Mas a bielorrussa se recuperou e venceu cinco games seguidos para abrir 5-2, antes de fechar a parcial em 6-3.