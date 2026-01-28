Rybakina x Pegula: horário, onde assistir e quem é a favorita na semifinal do Australian Open

Elena Rybakina e Jessica Pegula se enfrentam pela semifinal do Australian Open 2026. O jogo ocorre nesta quinta-feira (29), não antes das 6h40min (horário de Brasília), na Rod Laver Arena, em Melbourne.
A tenista do Cazaquistão, atual quinta do ranking feminino, superou a número 2 Iga Swiatek. Já a estadunidense, sexta do ranking, venceu o duelo contra a conterrânea Amanda Anisimova, que é a quarta.
Quem avança?
Para André Silva, colunista de GZH, existe um equilíbrio neste confronto, mas o retrospecto no torneio pode pesar.
— Acredito que Elena Rybakina, que faz um torneio seguro e dominou Iga Swiatek na rodada anterior, será a finalista.
No confronto direto há igualdade, com três vitórias para cada uma. No último jogo, Rybakina levou a melhor na semifinal do WTA Finals de 2025.
Onde assistir
A ESPN e o Disney+ transmitem a partida do Australian Open
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok📲