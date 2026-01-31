Rybakina vira no terceiro set, bate Sabalenka e é campeã do Australian Open 

Rybakina e o troféu de campeã em Melbourne. IZHAR KHAN / AFP

Três anos depois, Elena Rybakina e Aryna Sabalenka voltaram a se enfrentar em uma final do Australian Open. Neste sábado (31), em Melbourne, a cazaque deu o troco derrotou a número 1 do mundo por 2 sets a 1.

Com parciais de 6/4, 4/6 e 6/4, em duas horas e 18 minutos de jogo, ela conquistou o segundo Grand Slam de sua carreira — foi campeã em Wimbledon em 2022.

As duas jogadoras chegaram à decisão sem perder set. Favorita a conquistar seu terceiro troféu em quatro finais seguidas, Sabalenka ainda defendia uma invencibilidade de 11 jogos na temporada, já que havia vencido o WTA 500 de Brisbane.

Como foi o jogo

Sabalenka teve vantagem de 3 a 0 no set final. IZHAR KHAN / AFP

Agressiva, Rybakina começou o jogo quebrando o saque de Sabalenka, que teve a chance de devolver no oitavo game, quando teve um 15-40 no serviço da cazaque, que acabou virando e logo depois fechou o set em 6 a 4, em 37 minutos.

A segunda parcial foi equilibrada até o 10º game. Foi então que Sabalenka aproveitou erros da adversária para quebrar o seu saque e devolver o 6 a 4, empatando a decisão, que a exemplo de 2023 foi para o terceiro set.

O título pareceu encaminhado para a número 1 do mundo no set final. Aryna Sabalenka conseguiu um break point em 2 a 0 e logo depois sacou e fez 3 a 0.

Mas finais sempre têm histórias e momentos que ficam marcados. Elena Rybakina venceu cinco games seguidos a partir de então, com duas quebras de saque e virou o placar para 5 a 3, predominando nos pontos decisivos.

A bielorrussa ainda confirmou o saque, mas a russa naturalizada cazaque desde 2018 não deu brechas e confirmou o serviço para um novo 6 a 4 e o inédito título na Austrália, o 12º em 23 finais disputadas em sua carreira.