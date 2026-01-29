Rybakina supera Pegula no Australian Open e enfrentará Sabalenka na final

Rybakina venceu duelo no Australian Open. IZHAR KHAN / AFP

Elena Rybakina, número 5 do mundo, derrotou a estadunidense Jessica Pegula, sexta do ranking, nesta quinta-feira (29), e se classificou para sua segunda final do Australian Open. A cazaque terá a chance de uma revanche da final de 2023, na qual perdeu para a número 1 do mundo, a bielorrussa Aryna Sabalenka.

Rybakina venceu por 6/3 e 7/6 (9/7) em uma partida de uma hora e 40 minutos, na Rod Laver Arena, em Melbourne.

Leia Mais Sabalenka vence Svitolina e retorna à final do Australian Open

— Que batalha. O segundo set foi épico. Jess jogou muito bem, então estou muito feliz por ter conseguido a vitória — comentou a cazaque de 26 anos.

— Eu estava muito nervosa no final e estou feliz que o resultado tenha sido a meu favor. Preciso descansar um pouco antes da final de sábado — acrescentou.

Rybakina chega à decisão sem ter perdido nenhum set ao longo desta edição do torneio. Ela comentou a final perdida para Sabalenka em 2023:

— Foi um belo jogo, mas ela jogou um pouco melhor do que eu e mereceu a vitória. Espero sacar melhor no sábado do que saquei hoje (quinta) — disse.

De fato, seu saque, tão crucial para o seu jogo, não foi tão eficaz desta vez quanto nas rodadas anteriores. Rybakina, que detinha o recorde de aces desde o início do torneio, com 35, adicionou mais seis nesta quinta, terminando com um percentual de acertos no primeiro saque de apenas 55%.

A final do Australian Open feminino será no sábado (31), às 5h30min (horário de Brasília), na Rod Laver Arena, em Melbourne.