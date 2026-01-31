Rybakina supera Sabalenka e é campeã do Aberto da Austrália

A tenista cazaque Elena Rybakina superou neste sábado (31) a número 1 do mundo, a bielorrussa Aryna Sabalenka, e se sagrou campeã do Aberto da Austrália, o segundo título de Grand Slam de sua carreira.
Rybakina fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-4, 4-6 e 6-4, em duas horas e 18 minutos na Rod Laver Arena, em Melbourne.
Com o título, ela subirá para a terceira posição no ranking da WTA na próxima segunda-feira.
Desde que foi campeã de Wimbledon em 2022, a cazaque de 26 anos só havia disputado uma final de Major, na Austrália em 2023, quando foi derrotada justamente por Sabalenka.
O primeiro set neste sábado foi muito equilibrado e Rybakina levou a melhor por ter aproveitado uma das duas chances que teve para quebrar o saque de Sabalenka.
Foi no primeiro game da partida e, com isso, a cazaque colocou mais pressão sobre a número 1 do mundo, que teve dois break points para empatar o duelo no oitavo game, mas não conseguiu devolver a quebra e acabou perdendo a parcial.
A dinâmica do jogo poderia ter mudado no segundo game do segundo set, quando Sabalenka teve mais três break points... mas desperdiçou novamente.
Rybakina parecia infalível e a igualdade se manteve durante todo o segundo set, um cenário perigoso para Sabalenka, mas a bielorrussa finalmente conseguiu a quebra no décimo game e empatou a final.
A cazaque acusou o golpe e ficou em desvantagem de 3-0 no terceiro set, e Sabalenka, que parecia estar perto do título, foi assombrada pelos mesmos fantasmas que já a assombraram no passado (como nas finais do Aberto da Austrália e de Roland Garros em 2025).
Rybakina, mostrando uma grande força mental, venceu cinco games consecutivos para tomar o controle do jogo e não deixar o título escapar, selando a vitória com um ace logo no primeiro match point.
Elena Rybakina chega agora a 20 vitórias em seus últimos 21 jogos. Sua única derrota ocorreu no início do ano, nas quartas de final do WTA 500 de Brisbane, contra a tcheca Karolina Muchova, pouco antes de chegar a Melbourne.
Desde a última edição de Wimbledon, em julho do ano passado, a cazaque é a jogadora com mais vitórias no circuito (38).
Por sua vez, Sabalenka, que ficou com o título Brisbane, perde sua segunda final consecutiva no Aberto da Austrália. A bielorrussa, campeã em 2023 e 2024, foi derrotada no ano passado pela americana Madison Keys.
--- Campeãs das últimas dez edições do Aberto da Austrália:
2026 - Elena Rybakina (CAZ)
2025 - Madison Keys (EUA)
2024 - Aryna Sabalenka (BLR)
2023 - Aryna Sabalenka (BLR)
2022 - Ashleigh Barty (AUS)
2021 - Naomi Osaka (JAP)
2020 - Sofia Kenin (EUA)
2019 - Naomi Osaka (JAP)
2018 - Caroline Wozniacki (DIN)
2017 - Serena Williams (EUA)
--- Maiores campeãs do Aberto da Austrália:
1. Margaret Court 11 (1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1969, 1970, 1971, 1973)
2. Serena Williams 7 (2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015, 2017)
3. Nancye Wynne Bolton 6 (1937, 1940, 1946, 1947, 1948, 1951)
4. Daphne Akhurst 5 (1925, 1926, 1928, 1929, 1930)
5. Evonne Goolagong-Cawley 4 (1974,1975, 1976, 1977)
Steffi Graf 4 (1988, 1989, 1990, 1994)
Monica Seles 4 (1991, 1992, 1993, 1996)
8. Joan Hartigan 3 (1933, 1934, 1936)
Martina Navratilova 3 (1981, 1983, 1985)
Martina Hingis 3 (1997, 1998, 1999)
* AFP