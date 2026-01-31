Rybakina reage em jogo quase perdido, bate Sabalenka e conquista o Australian Open pela 1ª vez

Algoz de Aryna Sabalenka na decisão do WTA Finals de 2025, Elena Rybakina voltou a derrotar a tenista número 1 do mundo na decisão do Australian Open, neste sábado, em Melbourne, e conquistou pela primeira vez o troféu do Grand Slam que abre a temporada.
A campeã de Wimbledon 2022 e número 5 do ranking da WTA, que havia sido derrotada por Sabalenka na final do Autralian Open de 2023, desta vez demonstrou frieza quando perdia por 3/0 no terceiro set para virar e levar a melhor no Melbourne Park por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 4/6 e 6/4, em 2h18 de partida.
Após alcançar sua quarta final seguida na Austrália, a belarussa, por sua vez, deixou a quadra Rod Laver Arena cabisbaixa pelo segundo ano consecutivo - havia sido derrotada pela americana Madison Keys no ano passado.
Rybakina surpreendeu a bicampeã do torneio australiano logo no início da partida e quebrou o serviço da número 1 do mundo, que passou todo o set desconfortável, atrás no placar. Apesar de melhorar na partida, Sabalenka não conseguiu igualar o marcador e sofreu com as devoluções rápidas da adversária.
Após salvar dois break points no oitavo game, a número 5 do mundo se mostrou mais eficiente e, no comando da partida até então, confirmou seu serviço no décimo game para fechar a parcial em 6/4 - foi o primeiro set cedido por Sabalenka desde o WTA Finals de novembro de 2025.
Em desvantagem, Sabalenka voltou mais ligada no segundo set e, diferentemente do primeiro, pressionou Rybakina desde o início: saiu à frente e desperdiçou três break points no segundo game. Apesar da agressividade da líder do ranking, a cazaque manteve o confronto equilibrado sem ceder games à rival até o décimo game, quando teve o serviço quebrado e permitiu que Sabalenka fechasse em 6/4.
A quebra de serviço na parcial anterior abalou Rybakina e Sabalenka aproveitou. Dominante, a belarussa atacou com golpes potentes no início do terceiro set, confirmou seu serviço com facilidade e tratou de quebrar novamente o saque da adversária, abrindo 2/0 no marcador. A cazaque até teve a chance de igualar no game seguinte, mas desperdiçou o break point e permitiu à campeã de 2023 e 2024 ampliar a vantagem para 3/0.
Quando parecia que Sabalenka, enfim, teria o controle da partida, Rybakina reagiu de forma impressionante, quebrou o serviço da belarussa no quinto game, salvou um break point e igualou o placar em 3/3. A belarussa caiu de rendimento e viu a adversária embalar cinco games seguidos, quebrando outro serviço, virando para 5/3. A cazaque de 26 anos confirmou seu saque com um ace para fechar o duelo em 6/4 e levar a taça.
ELISE MERTENS VOLTA À LIDERANÇA DO RANKING COM TÍTULO NAS DUPLAS FEMININAS
Também neste sábado, Elise Mertens marcou seu retorno ao topo do ranking de duplas femininas com o título do Australian Open, ao lado da chinesa Zhang Shuai. Após quatro anos separadas, a dupla reagiu depois de um início ruim e derrotou Anna Danilina, do Casaquistão, e Aleksandra Krunic, da Sérvia, por 7/6 (7/4) e 6/4.
Nas duplas masculinas, logo no segundo torneio que disputam juntos, o americano Christian Harrison e o britânico Neal Skupski conquistaram o troféu com um triunfo sobre a dupla da casa formada por Jason Kubler e Marc Polmans também por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7/4) e 6/4.
Na final de duplas mistas, disputada na sexta-feira, os australianos Olivia Gadecki e John Peers se tornaram a primeira dupla a conquistar títulos consecutivos desde 1989, após derrotarem os franceses Kristina Mladenovic e Manuel Guinard por 2 a 1 (4/6, 6/3 e 10/8).
No torneio masculino, a final de simples reunirá o espanhol Carlos Alcaraz, número 1 do mundo, e o sérvio Novak Djokovic, recordista de troféus do torneio (10). A partida será realizada neste domingo, no Melbourne Park, a partir das 5h30 (horário de Brasília).