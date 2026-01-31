Raphael Veiga se despede do Palmeiras com festa dos torcedores

Raphael Veiga marcou 109 vezes com a camisa do Palmeiras (foto de arquivo) MIGUEL SCHINCARIOL / AFP

Raphael Veiga foi à Academia de Futebol, centro de treinamentos do Palmeiras, nesta sexta-feira para se despedir da torcida e dos companheiros de time. O jogador está em negociações avançadas para defender o América, do México.

Na porta do CT, torcedores entoaram o tradicional "olé, olé, olá, Veiga, Veiga". O ídolo retribuiu o carinho com abraços e autógrafos antes de deixar o local.

A transferência deve acontecer por empréstimo de um ano, com opção de compra ao fim do vínculo. Enquanto acerta os últimos detalhes da viagem ao México, o jogador foi liberado das atividades e não participou do treino da equipe, que se prepara para enfrentar o Botafogo-SP pela sexta rodada do Campeonato Paulista, no domingo.

"Raphael Veiga esteve na Academia de Futebol, mas não participou do treino, pois foi liberado para acertar detalhes de sua transferência por empréstimo para outro clube", informou o Palmeiras, em nota.