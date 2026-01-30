Qual a relação entre os papas e o Seattle Seahawks? Entenda teoria curiosa que viralizou na internet

Papa Leão XIV foi eleito em 2025. Andreas SOLARO / AFP

A história mostra que, às vezes, o futebol americano parece dialogar com forças que vão além do campo. Um exemplo disso é a relação entre os papas e o Seattle Seahawks, time que está no Super Bowl desta temporada.

Em 2005, enquanto o mundo assistia à eleição do Papa Bento XVI no Vaticano, o Seahawks dominava a Conferência Nacional, terminava a temporada como seed 1 e chegava ao Super Bowl. O desfecho, no entanto, foi amargo: derrota para o Pittsburgh Steelers e a sensação de que algo ainda estava inacabado.

O tempo avançou, e o roteiro ganhou novos capítulos. Em 2013, os olhos de todos estavam voltados para Roma com a eleição do Papa Francisco. No mesmo ano, Seattle novamente reinou na NFC, entrou nos playoffs como o time a ser batido e chegou ao Super Bowl. Desta vez, escreveu seu nome na história, atropelando o Denver Broncos para conquistar o título.

Agora, o calendário aponta para 2025. Ano de novo conclave e nova liderança no Vaticano: Papa Leão XIV. O Seahawks, mais uma vez, confirmou a profecia esportiva. Foi seed 1 da Conferência Nacional e, coincidência ou não, está de volta ao Super Bowl.

Ou seja: nos últimos três anos em que houve troca de papa, o Seattle Seahawks terminou a temporada regular como o melhor time da NFC e foi ao Super Bowl.

Entre eleições papais e campanhas impecáveis, Seattle parece surgir sempre que o mundo muda de página. Resta saber se, desta vez, a fumaça branca também anunciará mais um título para o Seahawks.

