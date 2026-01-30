Primeiros atletas se instalam na vila olímpica em Milão a uma semana dos Jogos de Inverno

A Vila Olímpica de Milão abriu oficialmente as suas portas nesta sexta-feira (30), uma semana antes da cerimônia de abertura dos Jogos de Inverno de 2026.

"A Itália foi a primeira a se instalar, seguida por grandes delegações da Alemanha, da República Tcheca e do Japão", anunciou o comitê organizador em um comunicado.

"Mais delegações são esperadas esta tarde (sexta-feira), incluindo as dos Países Baixos e da Austrália", acrescentou o comitê Milão-Cortina 2026.

Embora a cerimônia de abertura aconteça em 6 de fevereiro, as competições começam já em 4 de fevereiro, com a modalidade de curling em Cortina d'Ampezzo, nas Dolomitas.

A Vila Olímpica em Milão foi projetada para acomodar 1.700 atletas e membros da equipe de apoio, já que a capital econômica da Itália sediará a maioria dos esportes no gelo, como patinação artística e hóquei no gelo.

Construídas por uma empresa privada, as instalações serão convertidas em residências estudantis após o término dos Jogos Paralímpicos, em 15 de março.

Outra Vila Olímpica, esta temporária e composta por 377 casas pré-fabricadas, foi construída em Cortina d'Ampezzo, sede das provas de esqui alpino feminino e curling, além de bobsleigh, luge e skeleton.

Os Jogos Olímpicos de 2026, a terceira edição dos Jogos de Inverno sediada pela Itália, serão realizados em diversas cidades do norte do país.

Os organizadores optaram por instalações e locais esportivos já existentes e acostumados a sediar grandes eventos, como Anterselva para o biatlo, Bormio e Cortina para o esqui alpino e Val di Fiemme para o esqui nórdico.