Porto, Betis e Roma avançam às oitavas da Liga Europa; Feyenoord é eliminado

A Liga Europa viveu nesta quinta-feira (29) a oitava e última rodada da primeira fase, com Porto, Betis e Roma entre as equipes que garantiram a classificação direta para as oitavas de final, enquanto o Feyenoord foi eliminado.

Seguindo o modelo da 'super quarta-feira' da Liga dos Campeões, a segunda principal competição de clubes da Europa teve sua própria 'super quinta-feira', com 18 partidas disputadas simultaneamente e quase tudo ainda em aberto.

Apenas duas equipes, Lyon e Aston Villa, chegaram a esta rodada final com a vaga garantida entre os oito melhores e o passaporte para as oitavas já carimbado.

Ambas as equipes venceram os seus jogos nos minutos finais: o Lyon derrotou o PAOK, da Grécia, por 4 a 2, e o Aston Villa superou o Salzburg, por 3 a 2, garantindo assim os dois primeiros lugares, o que lhes confere a vantagem de jogar em casa a partida de volta de todas os confrontos do mata-mata até uma eventual final.

Lyon e Aston Villa terminaram empatados com 21 pontos, com a equipe francesa garantindo o primeiro lugar devido a um melhor saldo de gols em relação ao time inglês.

O Porto, duas vezes campeão europeu (1987 e 2004) e atual líder do campeonato português, garantiu a classificação ao terminar em quinto lugar com a vitória por 3 a 1 sobre o Glasgow Rangers, enquanto a Roma assegurou a oitava e última vaga para as oitavas com um empate em 1 a 1 fora de casa contra o Panathinaikos.

O Midtjylland (3º), o Betis (4º), o Sporting de Braga (6º) e o Freiburg (7º) são as outras equipes que se classificaram diretamente para as oitavas.

O Celta de Vigo não conseguiu se classificar entre os oito primeiros, precisando de uma combinação difícil de resultados para isso, e agora terá que disputar os play-offs no próximo mês, após terminar em décimo sexto com um empate em 1 a 1 fora de casa contra o Estrela Vermelha de Belgrado.

Como aconteceu na quarta-feira na Liga dos Campeões com as eliminações dos tradicionais Ajax e PSV Eindhoven, a Holanda completou sua temporada desastrosa com as eliminações do Feyenoord e do Go Ahead Eagles na Liga Europa, que se juntaram à do Utrecht, já confirmada antes desta última rodada.

O Feyenoord não podia se dar ao luxo de tropeçar na visita ao Betis e acabou perdendo a partida por 2 a 1, com gols do brasileiro Antony e do marroquino Ez Abde para o time andaluz, no primeiro tempo.