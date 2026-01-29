Pinheiros bate o Sesi-Franca e vai decidir a Copa Super 8 do NBB contra o Minas

David Sloan foi o principal jogador do Pinheiros. Ricardo Bufolin / Divulgação/EC Pinheiros

Em noite de intensidade máxima, o Pinheiros garantiu uma histórica classificação para decidir o título da Copa Super 8 do NBB, contra o Minas Tênis Clube. A partida acontecerá no sábado (31), às 17h, em São Paulo.

Com personalidade, maturidade e sangue frio nos momentos mais importantes, o time comandado pelo técnico Gustavo de Conti superou o Sesi-Franca, duas vezes campeão do torneio, por 82 a 79, nesta quarta-feira (28), no Ginásio Henrique Villaboim.

O armador estadunidense David Sloan terminou o jogo com 22 pontos, além de oito assistências, e foi o destaque da partida.

— Ficamos com um gostinho amargo da temporada passada e , claro, demos um pouco mais hoje e fomos felizes demais em conseguir essa classificação. A nossa atitude foi o que nos fez ganhar o jogo de hoje e, independentemente da tática e de quem estiver em quadra, precisamos ter essa mesma postura na final — avaliou o também armador Cauã Pacheco, que fez 11 pontos.

Já o ala-pivô Yan Djalo se aproximou de um duplo-duplo, com 10 pontos e nove rebotes.

No Sesi-Franca, o ala Georginho de Paula anotou 24 pontos e foi o cestinha do confronto. Ele ainda deu quatro assistências e apanhou seis rebotes.